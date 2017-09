Dømt for pirattaxi-kjøring

En 48 år gammel mann er i Tønsberg tingrett dømt til å betale en bot for å ha kjørt pirattaxi. Da han ble stoppet i en rutinekontroll fortalte han politiet at han kjørte tre venner. Mens passasjerene, ifølge dommen, sa de ikke kjente mannen, og at de hadde avtalt å betale for å bli kjørt hjem.