Båt holdt på å gå ned

Klokken 04.12 fikk brannvesenet melding fra politiet om at et båt holdt på å gå ned ved brygga i Tønsberg. Da de kom frem, vare bare tuppen av baugen over vann. Alle som var om bord, hadde kommet seg ut. Tønsberg Havnevesen kom for å hjelpe, og like før klokken 07 var ripa over vannet igjen.