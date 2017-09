Anmelder trusler etter "pornobok"

Forfatter Gro Dahle fra Tjøme politianmelder truslene hun har fått for en barnebok om porno. Det skriver Tønsbergs Blad. Dahle har blitt beskyldt for å lage en pornobok for barn, men avviser at dette er tilfelle. – Barn er bare to klikk unna porno på nett og mobil, derfor tenker jeg det er på tide å snakke om det, sier Dahle til Dagbladet.