En mann ringte politiet i Vestfold klokken 07.52 søndag morgen, og sa han var sperret inne på en skogsbilvei i Steinsholt-området. Han hadde ifølge VG vært på jakt i Siljan.

Det var felt trær på begge sider av veien der han stod parkert, og han kom seg ikke ut.

Mannen hadde ringt faren sin som da kjørte mot stedet, og havnet bak bilen sønnen hadde sett kjøre fra stedet.

– Deretter gikk ferden sørover på riksvei 40, og etter hvert over mot Hvarnes og fylkesvei 306. Her ble faren presset av veien, og to menn med finlandshetter kom ut av bilen og knuste frontruta hans med en slegge før de kjørte videre igjen, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Øystein Eikedalen til NRK.

Dette skjedde i Holtebygda i Lågendalen.

Tips fra turgåere

Politiet bevæpnet seg og lette etter de to mennene. I 10.15-tiden opplyser politiet at den aktuelle bilen er funnet. Klokken 12.40 opplyser de at den ene mistenkte er pågrepet. De fortsatte søket etter den andre mannen.

– Vi mangler en person som vi ikke har pågrepet, men saken står slik nå at vi ikke foretar oss noe mer operativt i øyeblikket for å pågripe han. Da får videre etterforskning avdekke hvem mistenkte nummer to er, sier Eikedalen til NRK klokken 13.45.

Mannen som er pågrepet, ble funnet av politiet etter tips fra turgåere i Hvarnes.

– Han ble pågrepet etter et hundesøk i skogen, sier Eikedalen.

Politiet opplyser at de bevæpnet seg i jakten på mennene. Foto: Geir Eriksen

Skal ikke kjenne hverandre fra før

– Har melderen sagt noe til dere om at de kjenner disse mennene fra før?

– Nei, det er ingen relasjon mellom melder og gjerningsmenn her, så vidt vi vet.

– Vet dere om noe har skjedd i forkant av dette?

– Vi har ingen kunnskap om noe som skal ha skjedd forut for dette, så det vil vi undersøke i ettertid i området hvor meldingen begynte, sier Eikedalen til NRK.