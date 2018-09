– De med minst penger kjøper ofte den største gaven

«Jeg elsker gavekulturen for bursdager ved Sandeåsen skole. Jeg bare elsker den! Man gir hver unge 50,-. Ferdig. Det er så utrolig bra!»

Slik starter innlegget til Siri Eggesvik fra Tønsberg. Hun hadde ingen anelse om hvor stor oppmerksomhet innlegget kom til å få.

– Vanligvis når du deler ting, sånne politisk korrekte saker, så får du bare et par likes, sier Eggesvik. To dager etter at hun skrev innlegget var det delt nesten 700 ganger og hadde 1500 "likes".

Setter følelsene i sving

Viktig at alle har råd til å komme i bursdag mener Siri Eggesvik. Foto: Guro Hatlo / NRK

Eggesvik mener ordningen er viktig for å inkludere alle barna når bursdager skal arrangeres.

– Jeg tror bursdag er viktig for det sosiale miljøet på og rundt skolen, og hvis man klarer å få flest mulig til å delta på sosiale arenaer så har jo det helt klart noe å si, sier Eggesvik.

Temaet bursdag og gaver setter følelsene i sving hos folk, og alle har en mening om dette ifølge Eggesvik. Hun sier det ofte er de med minst penger som kjøper de største gavene.

Gaver for 600 millioner

Forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea tror innlegge kan føre til at flere tør å foreslå slike ordninger.

Foreldre med barn mellom 7 og 15 år bruker godt over 600 millioner kroner i året på bursdagsgaver til barnas kamerater ifølge en undersøkelse gjennomført av Nordea. Forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan, skjønner at det lett å la seg rive med.

– Det er fort gjort å kjøpe flotte gaver, selv om man egentlig ikke har råd til det.

Reitan tror kanskje ikke det er like lett å si ifra til de andre foreldrene hvis nivået på bursdagsgavene blir for høyt.

– Det er jo dessverre tabu her til lands å snakke om at man har stram økonomi. Kanskje de som har god råd kan være en pådriver for at nivået på gavene skal være lavt?

Hun tror innlegget kan få flere klasser til å innføre slike ordninger. Da blir det lettere å foreslå en ordning på for eksempel et foreldremøte.

Mange positive tilbakemeldinger

– Basert på tilbakemeldingene tror jeg folk ønsker å inkludere andre og å ta hensyn til miljøet. Da er dette et konkret tiltak man faktisk kan gjøre, sier Siri Eggesvik.

– Kan også en 50-lapp bli feil?

– Ja, helt klart! Alle har en mening om dette! 50 kr er feil, 20 kr er feil og 100 kroner er feil. Men jeg tror at vi må møtes på midten et eller annet sted. 50 kr kan være spiselig for dem som har dårligere råd og for dem som har lyst til å gi en ordentlige gave. Summen av en klassebursdag, uansett størrelsen på klassen, blir et beløp barnet kan kjøpe seg noe hyggelig for.