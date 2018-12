– «Alle» har et snev av sosial angst

– Jeg hadde bare blitt sittende, sier Ebba Alvilde Lund (15).

– Hadde du hatt lyst til å flytte deg?

– Veldig! Men jeg hadde vært redd for at den andre personen skulle tro at jeg ikke orket å sitte ved siden av han eller henne lenger.

De fleste vi spurte på gata i Tønsberg svarte noe lignende. De ville ha blitt sittende, selv om de egentlig hadde hatt lyst til å flytte seg.

Bussturen er bare ett eksempel på utallige sosiale situasjoner der det er vanlig å få tanker som kan virke rare og unødvendige.

VANSKELIG: Celina Skarsbø Sørensen, Silje Martini og Ebba Alvilde Lund er enige om at buss-situasjonen er vanskelig. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Lett sosial angst

Psykolog og forsker Asle Hoffart sier at nesten alle har slike tanker i enkelte situasjoner.

– Mange vet ikke hvor vanlig dette er, sier psykologen, som kaller fenomenet en veldig lett og ikke alvorlig form for sosial angst.

Hoffart har et annet eksempel: Du er på vei til bussholdeplassen, og ser at bussen allerede står der. Noen vil i denne situasjonen late som at de ikke skal ta bussen likevel, fordi de blir redd for at bussen skal kjøre før de når fram til bussholdeplassen.

– Du kan jo tro at det er noe galt med deg dersom du har slike tanker, men dette er ikke noe å skamme seg over. Det kan være sunt å bare ta det med humor dersom du gjør rare ting på grunn av slike tanker.

Hva hvis det blir et problem?

Dersom du virkelig ønsker å endre på hva du gjør i enkelte sosiale situasjoner, oppfordrer psykologen deg til å oppsøke en slik situasjon. Gjør så det motsatte av det du vanligvis ville ha gjort.

– Gå imot tanken om at du burde bli sittende på bussen. Flytt deg. Da tester du ut situasjonen, og får nye erfaringer som gjør at du vil begynne å tenke annerledes.

ERFAREN: Asle Hoffart har jobbet med sosial angst i 30 år. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Hoffart ber deg tenke gjennom og bli klar over hva du gjør i den aktuelle situasjonen.

– Sett situasjonen i perspektiv. Gjør det noe om noen andre blir fornærmet hvis man flytter seg på bussen? Hvor sannsynlig er det egentlig at de blir det?

Vanskelig å vite

Noen av dem vi spurte på gata svarte at de hadde byttet plass i buss-situasjonen dersom bussturen var lang.

– Jeg tror jeg hadde sagt «Vet du hva? Jeg bare setter meg der, jeg», for at ikke personen skulle føle på det, sier Thea Waggestad Lien.

– Jeg hadde nok tenkt mye på det, men jeg tror jeg hadde flyttet meg, sier Tuva Brun-Hansen.

