WHO sier at de ønsker mer informasjon om sykdommen, og om sykehusene har god nok kapasitet.

Den medisinske overvåkingstjenesten ProMED varsler om flere utbrudd av en lungesykdom i Kina. Barn får feber og tegn på lungebetennelse.

– Rapporten antyder bred spredning av en ukjent luftveisykdom i flere områder i Kina. Det er ikke kjent hvor dette utbruddet startet. Vi venter på mer detaljer om denne bekymringsfulle sykdommen i Kina, skriver ProMED i en melding.

– Vi trenger mer informasjon. Det kan være kjente sykdommer. Det er mye influensa, mykoplasma, covid og RSV i landet nå, skriver WHO-legen Krutika Kuppalli.

Sprer seg nord i landet

Nordlige deler av Kina har rapportert om en økning i "influensalignende sykdom" sammenlignet med de tre foregående årene, opplyser WHO.

WHO-sjefen vil ha svar fra Kina Foto: AP

Mens Verdens helseorganisasjon venter på flere detaljer ber de kinesere følge disse smitteverntiltakene:

Vaksinasjon

Holde avstand til syke,

Bli hjemme når de er syke

Bli testet og få medisinsk behandling ved behov

Bruke masker etter behov

Sørge for god ventilasjon

Regelmessig håndvask

Det er ikke kjent hvordan Kina har svart på WHOs forespørsel.

Kina har meldt fra om økning

13. november så sa kinesiske myndigheter til journalister at det hadde vært en økning av luftveissykdommer i landet. Kina mener dette kan ha sammenheng med opphevingen av koronarestriksjoner, samt spredning av andre kjente sykdommer.

ProMED har fulgt utbruddet i de siste dagene. De skriver at det på barnesykehus i Beijing er svært mange syke.

De skriver også at flere skoler vurderer å stenge, og at foreldre har spurt om myndighetene dekker over en epidemi.

Kina meldte sent under pandemien

Det som skulle bli koronapandemien utviklet seg i Kina i flere uker før Verdens helseorganisasjon fikk melding om det.

Sykehus i Wuhan i januar 2020. Foto: Reuters

Det er nå mer enn fire år siden de første covid-tilfellene i Wuhan. Først i januar året etter starten kom de første offisielle meldingene fra Kina.

Sykdommen spredde seg i byen uten at de lokale myndighetene meldte til landets ledelse i Beijing at de hadde et problem.

Da den kinesiske ledelsen innså at det kunne være starten på en pandemi, kom en stor nasjonal reaksjon. Kina greide å slå ned sykdommen med sterke virkemidler.

Den kinesiske reaksjonen kom for sent for resten av verden. Viruset var allerede spredt bredt før de første bekreftelsene kom fra Kina.