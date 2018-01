metoo på tysk

Og der kom bølgen hit til Tyskland også!

Nå på nyåret fikk også vi vår #metoo-skandale, nesten tre måneder etter at demningen brast på andre siden av Atlanteren.

Dieter Wedel er mannen som nå blir oppgitt å være Tysklands Harvey Weinstein. Fra 70- til 90- tallet var han en av de mektigste tv-regissørene i landet, og skal, ifølge tidligere medarbeidere og skuespillere som forteller historien sin i avisa Zeit, ha trodd at når du har en høy og mektig stilling, så gir det deg automatisk rett til å tvinge til deg sex.

En forteller at hun ble voldtatt. En annen skuespiller forteller hvordan hun gjennom en hel filmproduksjon ble kjeftet huden full, foran de andre på settet. Ifølge henne hadde hun tidligere avvist Wedel, da han forsøkte å ligge med henne.

En fotograf bekrefter at det var en kjent sak, at de skuespillerinnene som ikke ville ligge med ham, de gikk han inn for å ødelegge.

Nå 75 år gamle Wedel, nekter på sin side for å ha gjort noe galt. Han har verken brukt tvang, trusler, vold eller makt for å få kvinner til sengs, forklarer han.

Han innrømmer at han har et temperament, og at det får utløp når folk ikke behersker jobbene sine.

Kona har han også på sin side. Hun kjenner ikke igjen det bildet som tegnes av ham som hun har vært gift med i over 40 år, og kaller det hele for en heksejakt i magasinet Bunte.

Sladder

Men før denne nyheten sprakk i Zeit nå i januar, har det vært påfallende stille når det gjelder #metoo her i Tyskland.

Joda, det har da blitt skrevet om det. Men da hovedsakelig sporadisk og anonymt, og uten konkrete følger.



Ofte har det handlet om opprørene som har skjedd i andre land og historiene har gjerne havnet på kjendis- og sladresidene.

Blant annet om den italienske skuespilleren Asia Argento som måtte flykte hit til Berlin, etter å ha vært en av de første kvinnene som sto fram og fortalte om Weinsteins overgrep.

Den tyske skuespilleren Nina Brandhoff sto riktignok frem i Spiegel, og fortalte om en episode til Spiegel, om en regissør som misbrukte sin stilling, men uten navngi ham.



Hun fortalte den samme historien som vi har hørt nesten verden over i det siste:



«Alle» visste om det. Men, «alle» holdt kjeft. Fordi overgriperen hadde makt.

Hyllest, via talsmann

Det har også blitt snakket om seksuell trakassering i tysk politikk, og at det kan være en medvirkende årsak til at unge kvinner ikke ønsker å engasjere seg.



Familieminister Katarina Barley har snakket om at det må komme en lovendring.

Sosialdemokratpolitikeren har for øvrig stadig kritisert at forbundskansler Angela Merkel generelt gjør for lite for kvinner og likestilling, men da de ble kjent at #metoo ble kåret til årets person av Time Magazine, ble det i hvert fall hyllet av Merkel som takket alle kvinner og menn for deres mot til å bryte tausheten.

Takken kom riktignok i twitterform, gjennom kontoen til regjeringens talsmann Steffen Seibert. Uten at noen gjorde det til et poeng at verdens mektigste kvinne ikke snakket om denne saken som jo angår verdens kvinner, direkte selv.

Stille

Den mest interessante debatten her i Tyskland har derfor vært, hvorfor det er så stille. Hvorfor grasrotopprøret har manglet. For seksuell trakassering finnes jo selvfølgelig også her.

Da overgrepene i Köln skjedde på nyttårsaften for to år siden, gikk debatten om hvordan det i innvandrermiljøene fra Midtøsten og Nord-Afrika ofte var en manglende respekt for kvinner.

Samme år gjennomførte det føderale antidiskrimineringsbyrået en undersøkelse som viste at nesten halvparten av alle dem som jobber i Tyskland enten har opplevd – eller vært vitne til – seksuell trakassering på arbeidsplassen minst en gang, og at nesten ingen visste hvem de skulle melde fra til.

I tillegg innrømmer hele én av fem tyske menn at de har trakassert en annen person seksuelt, eller handlet på en måte som kan ha blitt oppfattet som upassende eller seksuelt krenkende, ifølge en undersøkelse som YouGov har gjort for det tyske nyhetsbyrået DPA.

Offer

Tyske kvinner skjemmes og tier, er forklaringen til Tysklands mest kjente feminist, Alice Schwarzer.



I feministbladet Emma, som hun selv har grunnlagt, skriver hun at tyske kvinner skammer seg over for å skulle høre til den type mennesker som noen kan gjøre sånt noe med.

For her er betegnelsen «offer» et skjellsord.

Kommentator Georg Diez i Spiegel, er innom det samme, når han søker svar på om hvorfor metoo-debatten i Tyskland er så stille.

Han spør seg om dette er fordi det her i Tyskland, ikke finnes et positivt felles narrativ for det å være offer, slik det synes å være i USA.



Etterkrigsoppgjøret har snarere dyrket frem at man får respekt gjennom å bygge seg opp igjen, til tross for at noe både er ydmykende og vanskelig, istedenfor å ta offerrollen.

Dermed blir det altså lettere å ta en debatt om debatten, istedenfor å gå inn på individplan.

Så er det jo også det stadig tilbakevendende temaet om hvordan vern om privatsfæren sitter i ryggmargen til det tyske folk.

Og dette gjør at mange har holdningen om at #metoo ikke er en sak for offentligheten, men heller, eventuelt, en sak for domstolene.

Den såkalte tyske angsten blir også trukket inn.



Mange frykter følgene for hva som vil skje, dersom de melder ifra. At det kan få konsekvenser for karrieren, privatlivet. Rett og slett at det er bedre å holde det som har skjedd for seg selv.

Ulikt syn

En siste årsak som blir trukket frem som forklaring på at det kommer færre tyske varsler, er litt mer i den humoristiske kategorien.

Nemlig hva som blir sett på som seksuell trakassering.

Det varierer fra land til land og kultur til kultur, viser en undersøkelse fra YouGov.

Ifølge den, så bryr tyske kvinner seg visstnok mindre om at menn ser på brystene deres, enn det kvinner i mange andre europeiske land gjør.



Nest etter Danmark, var Tyskland landet hvor det var minst sannsynlig at kvinner ville se på enkelte handlinger som seksuell trakassering.



For eksempel det å fortelle en vits med seksuelt innhold. Mens 69 prosent av britiske kvinner i undersøkelsen så på dette som trakassering, gjorde kun 35 prosent av tyske kvinner det samme.

Når det gjelder tidligere fjernsynsregissør Dieter Wedel, så beskyldes imidlertid han for langt mer alvorlige handlinger enn vitsefortellinger.



Kanskje blir han den første til å falle i en tysk #metoo-bølge, og kanskje ruller det flere i kjølvannet hans.