Viser frem mystisk organisme med 720 kjønn

Organismen heter Physarum polycephalum (mangehodet slim), men omtales bare som en «blob», eller en klatt.

Det er fordi forskere ikke har klart å finne ut hva det faktisk er.

– Vi vet at det ikke er en plante, men vi vet ikke om det er et dyr eller en sopp. Den oppfører seg veldig overraskende til å være noe som ser ut som en sopp. Den oppfører seg som et dyr, sier Bruno David, som er direktør ved naturhistorisk museum i Paris.

Organismen stilles nå ut på museets zoologiske avdeling, skriver Reuters.

Physarum polycephalum trives på vått tre. Foto: Benoit Tessier / Reuters

Finner mat i labyrinter

Det man vet er at den er en amøbeaktig, encellet, lysegul organisme som kan forandre form og bevege seg.

Den er følsom for lys, og trives på kjølig og fuktig underlag.

Forskere har undersøkt den i flere år, og funnet ut at den kan ta seg gjennom en labyrint, finne og fordøye mat og helbrede seg selv på to minutter hvis den blir kappet i to.

Labyrintforsøket ble utført av japanske forskere. De la ut havregryn i en labyrint, og organismen fant konsekvent korteste vei til maten.

I 2010 la de ut havregryn i et mønster som tilsvarte Tokyo og landsbyene rundt, og fant ut at organismen skapte et effektivt nettverk mellom havregrynene som lignet det faktiske jernbanenettet.

Det er gjort en rekke eksperimenter for å finne ut hvor den tilsynelatende intelligente oppførselen kommer fra. Forskningen er blant annet brukt til å kontrollere roboter. Foto: Stephane De Sakutin / AFP

720 kjønn

Til tross for alle disse egenskapene har den altså ingen øyne, bein, vinger, munn, mage eller hjerne.

– Det er et levende vesen som hører til blant naturens store mysterier. Den overrasker oss fordi den ikke har noen hjerne, men klarer likevel å lære. Og hvis to av dem vokser sammen, vil den ene overføre det den har lært til den andre, sier David.

Organismen har også hele 720 kjønn. Det er fordi forplantningscellene har flere ulike gentyper, som kan forekomme i en rekke forskjellige kombinasjoner.

Disse kombinasjonene avgjør hvorvidt to organismer kan pare seg.

Uttrykket «blob» er hentet fra en science fiction-film fra 1958 med samme navn.

Filmen fikk navnet «Trusselen fra verdensrommet» på norsk, og handler om en utenomjordisk livsform som spiser mennesker i en liten amerikansk by.