Vil bekjempe jødehat: Innfører militærstilling som ble fjernet av Adolf Hitler

– Det er et stort ansvar. Vi skal nå hjelpe alle jøder med å leve jødisk. De skal få tilgang til tradisjonell jødisk mat og mulighet til å be, sier den nyansatte sjefrabbineren Zsolt Balla.

Han sikter til at jødiske soldater i det tyske forsvaret for første gang siden nazismen fall i 1945 kan få religiøs støtte. De skal følges opp av jøder i militære funksjoner.

Beslutningen ble tatt av tyske myndigheter i fjor.

Det skjer 76 år etter Det tredje rikes fall og mer enn 100 år etter at det sist ble ansatt en rabbiner i det tyske forsvaret.

De jødiske rabbinerne vil bære tyske militæruniformer.

Forventer reaksjoner

Den nye sjefrabbineren forstår at han vil møte ulike reaksjoner.

– Det er fortsatt slik at historien kan gjøre det merkelig for en jøde å tjenestegjøre i det tyske forsvaret. Men alt har forandret seg. Vårt mål er at det skal kjennes naturlig for en jødisk soldat å være i Bundeswehr, sier Balla ifølge Hungary Today.

42-åringen har som de fleste jøder et forhold til historien. Ballas mor overlevde nazistenes forsøk på å utrydde jødene under andre verdenskrig. Hun levde i Budapest under falsk identitet og ble derfor ikke sendt til dødsleirene.

– Vi har vår historie. Vi skal aldri glemme eller nedvurdere viktigheten av den. Samtidig må vi aldri la historien paralysere oss så vi ikke kommer oss videre, sier Zsolt Balla.

Sjefrabbineren tiltrer i sin nye stilling 21. juni. Da vil det avholdes en innsettelsesseremoni i den jødiske synagogen i Leipzig. Seremonien vil sendes direkte på den tyske fjernsynskanalen ARD.

Zsolt Balla tiltrer som sjefrabbiner i det tyske forsvaret den 21. juni. Foto: Ephraim Carlebach Stiftung

Etablerer militærrabbinat

Sammen med Balla skal det ansettes minst ti andre jødiske rabbinere i Bundeswehr. Ifølge Forsvarets Forum skal de tilhøre et militærrabbinat. Det etableres i Berlin. Rabbinatet får et budsjett på fem millioner euro. Det skriver avisen The Times of Israel.

Zsolt Balla er opprinnelig fra Ungarn. Han fungerer i dag som rabbiner i den tyske delstaten Sachsen.

Det antas at det i dag er om lag 300 jøder som tjenestegjør i det tyske forsvaret, Bundeswehr.

Ifølge tyske medier er det også 1.400 muslimer og 94.000 kristne soldater ute i de militære avdelingene. For de kristne soldatene finnes det feltprester.

I Tyskland tjenestegjør også imamer som skal være en støtte for muslimske soldater.

Skal undervise ikke-jøder

Rabbinerne vil få en annen viktig funksjon i tillegg til å følge opp jødiske soldater. Gjennom undervisning og opplæring skal tyske soldater få kunnskap om jøder og jødedom. Det skal også gis informasjon om det israelske samfunnet.

Det er uklart i hvor stor grad det vil informeres om Israels okkupasjon av palestinske områder, angrep mot israelske områder eller krigshandlinger der Israel er involvert.

Gjennom undervisningen ønsker tyske myndigheter å bekjempe utbredelse av antisemittisme blant landets soldater. Forsvarsminister Annagret Kramp-Karrenbauer fremhever det som en prioritert oppgave.

Tysklands forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer ønsker jødiske rabbinere i det tyske forsvaret. På den måten vil hun bekjempe antisemittisme blant landets soldater. Foto: SINA SCHULDT / AFP

Under første verdenskrig tjenestegjorde tusenvis av jøder i de tyske styrkene.

Annagret Kramp-Karrenbauer har tidligere gitt utrykk for viktigheten av å få jøder og jødisk kultur tilbake til det tyske forsvaret.

– Det er viktig med et åpent og mangfoldig Bundeswehr. Dette er også et sterkt signal til det jødiske miljøet i Tyskland, ifølge Kramp-Karrenbauer. Uttalelsen kom da det igjen ble åpnet for å ansette rabbinere i det tyske forsvaret.

Rammet av skandaler

I 1933 kom Adolf Hitler til makten i Tyskland. Med det ble også alle rabbinere i det tyske forsvaret fjernet fra sine stillinger. Siden den gangen har det ikke blitt ansatt noen nye.

Det tyske forsvaret har gjennom de senere årene blitt rystet av flere skandaler. Tidligere denne uken ble det kjent at tyske soldater stasjonert i Litauen ble hentet hjem etter at de hadde hyllet Adolf Hitler. Det skjedde ved at flere soldater sang til ære for den tidligere tyske diktatoren den 20. april. Det er som kjent Hitlers fødselsdag.

En av Tysklands fremste spesialstyrker, Kommando Spezialkräfte (KSK), har blitt delvis oppløst etter anklager om høyreekstremisme. Foto: Bundeswehr

I 2020 ble det rapportert inn 477 hendelser som omhandlet soldater og offiserer i Bundeswehr.

De skal alle ha vært involvert i «høyreekstreme hendelser», ifølge nyhetsbyrået Associated Press.

Det skal blant annet ha vært brukt nazisymboler fra andre verdenskrig, benyttet Hitler-hilsen med hevet høyrearm og avspilling av høyreekstrem musikk under sosiale arrangementer der soldater var til stede.

Den mest oppsiktsvekkende avsløringen kom i 2019 og omhandlet den tyske spesialstyrken Kommando Spezialkräfte (KSK). Den ble delvis oppløst etter at det ble avslørt høyreekstremisme blant enkelte av soldatene.

Den tyske sikkerhetstjenesten hadde i 2020 en oversikt over mer enn 600 soldater de mistenkte for å ha høyreekstreme sympatier.