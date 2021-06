Tyske soldater hentes ut av Litauen: Skal ha sunget bursdagssang for Hitler

20. april: I en militærbrakke i den lille Litauiske byen Rukla synger Tyske soldater for å markere Adolf Hitlers fødselsdag.

Ti dager senere: Under en fest på et hotell i samme by forsøkte en soldat å putte penisen sin i munnen på en sovende medsoldat. Hendelsen ble filmet.

Dette er to av flere anklager som Der Spiegel har avslørt de siste dagene.



Flere tyske soldater er mistenkt for å ha kommet med høyreekstreme, rasistiske og antisemittiske uttalelser og trusler om vold. Mobbing og kjønnsdiskriminering av en kvinnelig medsoldat skal også ha skjedd.

Soldatene sendes hjem

Anklagene blir ikke tatt lett på i hjemlandet. Forsvarsministeren ser rødt.

Annegret Kramp-Karrenbauer sender hjem hele troppen på 30 soldater. Ti av dem er mistenkt for å være involvert i skandalen.

– Dette er et slag i ansiktet til alle som tjenestegjør for vårt lands sikkerhet. Det skader omdømmet til forsvaret og Tyskland. Det vil bli straffet strengt, skriver forsvarsministeren på Twitter.

Skjermdump fra Twitter, 17. juni 2021 klokken 10.50.

Soldatene har vært stasjonert i Litauen som en del av Natos tilstedeværelse i nærheten av Russland. De sendes hjem til Tyskland i dag.

Nå skal hendelsene etterforskes. Opposisjonen ber om at dette skjer raskt og grundig.

– Det er allerede klart at dette er mye mer enn en fest som gikk over styr, sier Tobias Lindner fra De grønne til Der Spiegel.

Han mener det er særlig problematisk at dette skjer i Litauen, der Nato-troppene allerede skal ha blitt utsatt for falske nyhetskampanjer fra Russland. Blant annet skal Russland ha spredd dårlig manipulerte bilder av tyske soldater som skjender en jødisk kirkegård.

Det litauiske forsvarsdepartementet avviste anklagene om at tyske soldater hadde skjendet en jødisk kirkegård. Skjermdump fra Twitter, 17. juni 2021 klokken 11.00.



Ikke første gang

Dette er ikke første gang det tyske forsvaret er i hardt vær.

I fjor sommer ble den tyske KSK-spesialstyrken delvis oppløst etter at det ble avslørt høyreekstremisme blant flere av styrkens medlemmer.

Soldater fra den tyske KSK-spesialstyrken deltar på en øvelse i 2015. Foto: Hannibal Hanschke / Reuters

I 2017 ble alle tyske kaserner ransaket, etter at det ble funnet nazi-effekter i to av dem.

Også i politiet har det vært liknende skandaler.

I går ble det kjent at 49 betjenter i Frankfurtpolitiet har vært med i en høyreekstrem gruppechat.

Økning av høyreekstreme

– Ekstremisme på ytre høyre fløy er den største trusselen mot sikkerheten i landet vårt, sa innenriksminister Horst Seehofer i starten av mai.

I en ny rapport advarte nylig den tyske sikkerhetstjenesten om flere voldelige høyreekstremister i Tyskland. Antallet økte med 3,8 prosent til 33.300 i fjor.

Blomster og lys til minne om at 10 ble drept i et høyreekstremt angrep på to vannpipebarer i Hanau, februar 2020. Foto: Odd Andersen / AFP

Nesten 40 prosent av dem blir betegnet som direkte «voldelige, villige til å bruke vold, støttende til voldsbruk eller tilhengere av vold», skriver NTB.

I fjor la den tyske sikkerhetstjenesten fram en rapport som avslørte 377 tilfeller av høyreekstremisme på tre år. I tysk politi, det tyske forsvaret, tollvesenet og etterretningen.