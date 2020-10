Vil ansette norsk politi i Sverige

Sverige har et skrikende behov for flere politibetjenter. Mange har forlatt yrket eller vurderer å gjøre det, varsler Polisforbundet.

Samtidig utdannes det flere enn det finnes jobber til i Norge.

Det svenske politiforbundet har foreslått at regjeringen må se på mulighetene for å rekruttere norsk politi.

Kristdemokraterna mener det er en god ide, og foreslår at norsk politi kan jobbe i Sverige, skriver Sveriges Radio.

Politiets Fellesforbund i Norge er positiv til forslaget.

– Jeg tenker at når en ikke får jobbe i Norge, er det bedre å få praktisert yrket sitt i Sverige. Og når norsk politi er ønsket til Sverige er det ikke noe som er bedre enn det, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Sigve Bolstad forteller at flere nyutdannede er fortvilte over å ikke få jobb. De kan søke på hundrevis av jobber og knapt få et intervju. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Norske nyutdannede åpen for jobb i Sverige

Forbundslederen forteller at over 600 nyutdannede politibetjenter i Norge ikke får jobb i politiet.

– På det meste har et helt kull stått uten jobb når de var ferdig utdannet, sier Bolstad.

Politiets Fellesforbund har undersøkt om det aktuelt for norske nyutdannede å jobbe i Sverige.

– Vi har tatt noen stikkprøver og ringt rundt, og flere svarer at det er aktuelt, sier Bolstad.

De første diskusjonene startet for omtrent fem år siden. Bolstad tror det er realistisk at en slik løsning kommer på plass, og ser at diskusjonen nå går framover.

Flertall i Sveriges Riksdag positive

Også flertallet i den svenske riksdagen er positive til forslaget. Centerpartiet, Sverigedemokraterna og Moderaterna synes forslaget er interessant.

– Det er bra om vi raskt kan få mer politi i Sverige, og da er norsk, finsk og dansk et alternativ, men det er mange utfordringer underveis, så det må undersøkes, sier Liberalernas rettspolitiske talsperson Johan Pehrson til Sveriges Radio.

Styreleder for justiskomiteen, sosialdemokraten Fredrik Lundh Sammeli, sier til Sveriges Radio at dette er et sidespor.

– Jeg tror det er feil vei å gå. Jeg tror det beste er å fokusere på hvordan vi får flere svenske unge til å søke Politihøgskolen over tid, sier han.

Lav lønn og dårlige arbeidsforhold

Polisforbundet mener at hovedgrunnen til at svenske politibetjenter slutter i jobben, er lav lønn og dårlige arbeidsforhold.

– Lønna til en politibetjent er lavere i Sverige enn i Norge. Men det svenske politiforbundet jobber hardt for å forbedre lønns- og arbeidsforholdene, sier Bolstad.

Til syvende og sist mener han det er opp til hver enkelt å vurdere om en jobb i Sverige kan være aktuelt.