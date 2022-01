USA: Første person med transplantert grisehjerte

På fredag fikk 57 år gamle David ett nytt hjerte fra en genetisk modifisert gris.

Dermed har University of Maryland School of Medicine (UMMC) gjennomført den første vellykkede organtransplantasjonen mellom et menneske og et dyr.

– Jeg har lyst til å leve. Jeg vet at det er et skudd i blinde, men det er det siste valget mitt, skal Bennet ha sagt dagen før operasjonen, skriver nyhetsbyrået AP.

Bennet har en alvorlig hjertesykdom og var så dårlig at legene vurderte at det var for risikabelt å gjennomføre en konvensjonell hjertetransplantasjon. Ikke minst fordi det er akutt mangel på organdonorer i USA.

På nyttårsaften godkjente helsemyndighetene den eksperimentelle behandlingen. Sist fredag ble den så gjennomført.

Slik ser grisehjerte ut som ble transplantert til hjertesyke David Bennet Foto: UMSOM / Reuters

Gir håp

Så langt lever David Bennet, men det er ifølge legene for tidlig å si om operasjonen har vært vellykket og hvor lenge Bennett vil leve. Uansett blir operasjonen sett på som en milepæl i forsøkene på å bruke organer fra dyr for å redde menneskeliv.

– Dette tar oss et skritt nærmere å løse problemet med organmangel. Vi går videre med forsiktighet, men er optimistiske og tror at denne operasjonen kan være et viktig nytt skritt for fremtidige pasienter, sier Bartley Griffith, kirurgen som transplanterte hjertet ved University of Maryland medisinske senter.

Et stort team var på plass for å sikre at den unike transplantasjonen kunne gjennomføres Foto: UMSOM / Reuters

Det åtte timer lange inngrepet fant sted i delstaten Maryland. Pasienten hadde det bra mandag, sier kirurger ved University of Maryland Medical Center.

– Det skaper puls, det skaper trykk, det er hjertet hans, sier direktøren for sykehusets hjertetransplantasjonsprogram dr. Bartley Griffith, som utførte operasjonen.

Baby med bavianhjerte

Tidligere forsøk på lignende transplantasjoner har mislyktes, hovedsakelig fordi pasientenes kropper har avvist organene.

I 1984 levde Baby Fae, et døende spedbarn, 21 dager med et bavianhjerte.

Men i fjor høst klart et legeteam fra USA å transplantere en nyre fra en gris til en mann. Ifølge New York Times betegnet legene som bistod under operasjonen den som et «mulig mirakel».

Operasjonen ble utført etter godkjennelse fra familien til en hjernedød personen som var tilkoblet en pustemaskin.

En nyre fra en genetisk modifisert gris ble koblet til blodårene øverst på mannens ene legg, slik at legene kunne observere det nye organets funksjon.

Eksperimentet varte i to dager. Da ble nyren koblet fra, og mannen døde.

Behov for organer

Bare i Norge står det til enhver tid rundt 400–500 pasienter på venteliste for et nytt livreddende organ. Og det er langt fra nok organer til å dekke behovet.

Ifølge stiftelsen Organdonasjon døde 26 pasienter mens de sto på ventelisten for et nytt organ i 2020.

I USA er tallene enda mer alvorlig. Ifølge organdonor.gov dør 17 personer på ventelisten hver dag. Over 106 000 står i dag på USA sin venteliste for et nytt organ.