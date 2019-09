Det er intens byggeaktivitet på det store anlegget i Kingisepp ved Østersjøen, et par timers kjøretur fra St. Petersburg.

Flere hundre personer er i gang med å sette opp kompliserte rørkonstruksjoner.

Hit skal det komme gass fra flere steder østover og nordover i Russland.

1200 KILOMETER: Det er store dimensjoner over de to parallelle gassrørledningene som utgjør Nord Stream 2. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Gassen skal så sendes videre inn i to parallelle rørledninger som har fått navnet Nord Stream 2.

Anlegget på tilknytningspunktet på russisk side er det norske selskapet Kværner ansvarlig for.

– Dette er et stort prosjekt for Kværner. Vi satte i gang her i mai i fjor, og mesteparten av arbeidet her kommer til å bli avsluttet mot utgangen av dette året, sier Kværners prosjektleder Olof Sjøberg til NRK.

Mer enn tre firedeler ferdig

Gassrørledningen går ned i Østersjøen noen kilometer fra tilknytningsanlegget som Kværner bygger.

STORT PROSJEKT: Ute på Østersjøen legger kjempestore skip ned rørledningene. Her går ledningen ned i havet på russisk side. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Ledningen er om lag 1200 kilometer lang, og i Tyskland bygges det et tilsvarende tilknytningspunkt.

Mer enn tre firedeler av prosjektet er allerede bygget.

– Vi vil være klare til å sende gass gjennom Nord Stream 2 mot slutten av dette året, sier den russiske prosjektlederen Artjom Kasjirov.

STORE PENGER: Det investeres om lag 80 milliarder kroner i gassrørprosjektet Nord Stream 2. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Prosjektet ledes av det russiske selskapet Gazprom, men en rekke vestlige selskaper har også investert i det. Totalbudsjettet er på om lag 80 milliarder kroner.

Hensikten med rørledningen er å få transport russisk gass til Tyskland og andre land i Europa, uten å gå via rørledninger i Ukraina.

Amerikanske trusler

USAs president Donald Trump truet tidligere i år med å innføre straffetiltak mot det russiske gassprosjektet. Han mener at europeiske land blir altfor avhengige av russisk gass når det bygges enda en rørledning.

SANKSJONER: USAs president Donald Trump kritiserte Nord Stream 2-prosjektet under et møte med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i sommer. Foto: Pablo Martinez Monsivais / Pablo Martinez Monsivais

Ifølge Trump bør europeerne heller kjøpe amerikansk gass som fraktes over Atlanterhavet på skip.

– Jeg mener at Tyskland er Russlands fange, fordi landet får så mye av sin energi fra Russland, sa den amerikanske presidenten.

SNART FERDIG: Prosjektledelsen for Nord Stream 2 tror ikke det er mulig å stanse prosjektet nå som det har kommet så langt. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Også i den amerikanske Kongressen arbeides med flere lovforslag som kan føre til straffetiltak mot det russiske gassprosjektet og dets underleverandører.

– Potensiell risiko

Ledelsen for det store gassprosjektet innrømmer at amerikanske myndigheter kan komme til å skape problemer, men de håper det skal gå bra til slutt.

EN VISS BEKYMRING: Talsmannen for Nord Stream 2, Jens Mueller, sier til NRK at diskusjonene om straffetiltak er en potensiell risiko for selskapet. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

– Sanksjoner og lovforslag har vært diskutert de siste to årene. Dette er en potensiell risiko for et hvilket som helst selskap, men vi spekulerer ikke i utfallet av dette, sier talsmann for Nord Stream 2, Jens Mueller.

Han understreker at alle selskapets investorer er fast bestemt på å fullføre prosjektet.

– Å stoppe prosjektet på et så sent stadium, ser ut til å være et vanskelig skritt å ta, mener talsmannen.

– Følger nøye

Størrelsen på Kværners kontrakt for Nord Stream 2 er om lag 600 millioner kroner.

I de ulike variantene av sanksjoner som diskuteres på amerikansk side, kan det bli aktuelt å ramme også underleverandører til det russiske gassprosjektet.

Hvilke underleverandører det kan komme til å gjelde er foreløpig litt uklart.

HÅPER: Kværner følger situasjonen nøye, men prosjektleder Olof Sjøberg tror ikke at selskapet blir rammet slik det ser ut nå. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

– Vi følger naturligvis utviklingen i USA veldig nøye, både herfra og ved hjelp av hjemmekontoret i Norge. Men som det ser ut nå, så er det ingen av de foreslåtte sanksjonene som påvirker Kværners del av dette prosjektet, sier prosjektleder Sjøberg.

Hvis amerikanerne gjør alvor av sine trusler om straffetiltak, så betyr det full konfrontasjon både med Tyskland og flere andre europeiske land og tunge investorer.