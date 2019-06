Hissig strid om russisk gassrørledningen – USA truer med sanksjoner

– Vi europeere i vår naivitet har sett på byggingen av gassrørledninger som rent kommersielle prosjekt, mens Russland alltid har betraktet dette som politikk.

Natos tidligere generalsekretær og Danmarks mangeårige statsminister Andrs Fogh Rasmussen sparer ikke på kruttet når han som frittstående konsulent i utenrikspolitikk reiser rundt for å forsøke å få stoppet Nord Stream 2, den russiske presidenten Vladimir Putins prestisjeprosjekt for å få solgt mer gass til det europeiske markedet.

– Jeg betrakter dette som en av de store geopolitiske utfordringer vi har sier Anders Fogh Rasmusen til NRK. Det var også grunnen til at jeg som Natos generalsekretær ønsket at energisikkerhet skulle være en integrert del av forsvarsalliansen arbeid sier Rasmussen.

Det er ennå mulig å stoppe Nord Stream to mener Anders Fogh Rasmussen. Foto: Morten Jentoft

Trump: – Gjør Tyskland til russisk gissel

Og byggingen av Nord Stream 2 er nå virkelig i ferd med å seile opp som et hett politisk tema, som også kan komme til dominere det planlagte møtet mellom presidentene Vladimir Putin og Donald Trump under G20-møtet i Japan seinere i juni.

Trump sa under sitt møte med Polens president Andrzej Duda denne uken at han vurderer sanksjoner mot selskaper som er involvert i byggingen Nord Stream 2, fordi prosjektet etter hans mening kan gjøre Tyskland til et gissel for Russland.

Putin sa i et intervju med den russiske TV-kanalen Mir at forholdet mellom USA og Russland går nedoverbakke og blir verre og verre.

Arbeidet med Nord Stream 2 er kommet svært langt inne i Russland. Dette bilde er tatt i Kingisepp utenfor St. Petersburg. Foto: ANTON VAGANOV / Reuters

– Jeg forstår at USA vurderer sanksjoner mot selskaper som er med på Nord Stream 2 fordi amerikanerne ser på dette som en trussel mot europeisk sikkerhet, der europeerne ofte roper på, og regner med, militær støtte fra USA i tilfelle en konflikt, sier Anders Fogh Rasmusen til NRK.

– Støtter du forslaget om å innføre sanksjoner mot de firma som deltar i Nord Stream?

– Ja, i ytterste konsekvens gjør jeg det.

Norske Kværners russiske datterselskaper er involvert i Nord Stream 2-prosjektet, i forbindelse med byggingen av landanlegget utenfor St. Petersburg i Russland. Kværner er eid av Aker Kværner Holding, et selskap som er kontrollert av Kjell Inge Røkke.

Nord Stream 2 går parallelt med den allerede eksisterende Nord Stream 1-ledningen, som ble åpnet i 2011.

Nord Stream 2 skal kunne øke den årlige eksporten av gass fra det statlige russsiske selskapet Gazprom gjennom Østersjøen opp til 110 milliarder kubikkmeter.

Halvparten av ledningen er allerede på plass på bunnen av havet, og etter planen skal gassen flyte gjennom ledningen en gang i begynnelsen av 2020.

Ukrainas statsminister: – Vi kommer til å vinne krigen mot Russland

Et forsøk på å svekke Ukraina

Gassen vil gjøre en stor del av transitten av russisk gass gjennom Ukraina overflødig, noe som vil tappe det ukrainske statsbudsjettet for 3-5 prosent av inntektene.

Ukraina ser derfor på Nord Stream 2 som nok et forsøk fra Russland på å svekke landet politisk og økonomisk.

De to landene har ligget i en bitter konflikt siden 2014, da Russland annekterte Krimhalvøyen og økonomisk og militært støttet pro-russiske separatister i Donbassområdet.

Gazprom er et redskap for Putin mener direktør Jurij Vitrenko i ukrainske Naftogaz. Foto: Morten Jentoft

– Gazprom er et selskap som er kontrollert av den russiske presidenten, mener Jurij Vitrenko, direktør i Naftogaz, det statskontrollerte ukrainske selskapet som eier og drifter gassrørledningsnettet i Ukraina-

– Det er helt umulig å skille dette selskapet fra russisk utenrikspolitikk, sier Vitrenko til NRK.

Derfor er det så viktig å stoppe Nord Stream-prosjektet, for å hindre økt russisk innflytelse i Europa. Og det er Tyskland som sitter med nøkkelen her, de kan stoppe dette prosjektet i morgen, mener han.

Men i Tyskland har politikere helt opp til forbundskansler Angela Merkel holdt fast ved at Nord Stream 2 er et kommersielt prosjekt og at det er europeerne som må bestemme europeisk energipolitikk, ikke Trump og USA.

Gerhard Schröders rolle

Den tidligere forbundskansleren Gerhard Schröder har engasjert seg sterkt for Nord Stream 2, som formann for gruppen av aksjeholdere i datterselskapet Gazprom har opprettet for å bygge Nord Stream 2.

– Schröder har gått i spissen for dette, sammen med de tyske sosialdemokratene, sier Anders Fogh Rasmussen, som ikke har mye til overs for den tidligere forbundskanslerens rolle i denne saken.

– Men nå er De grønne i Tyskland på frammarsj. De er mot Nord Stream 2, så kanskje vil dette endre seg, sier Rasmussen.

De russiske argumentene for Nord Stream 2 er kjente. De ser på de nåværende transittledningene for gass gjennom Ukraina som usikre og mener at den russiske gassen vil være viktig for Europa og ikke minst Tyskland når nå atomkraften skal fases ut.

Norsk advokatfirma representerer Naftogaz

Rasmussen deltok på et seminar i Oslo som advokatfirmaet Wikborg Rein hadde innkalt til for å belyse den russisk-ukrainske gasskonflikten.

Det norske firmaet er innleid for å føre saken for ukrainske Naftogaz i striden med russiske Gazprom. Den dreier seg om hundrevis av milliarder norske kroner knyttet til salg av gass til Ukraina og avgifter for transitten gjennom landet. .

I den internasjonale skifteretten i Stockholm vant Naftogaz i februar 2018 en viktig seier som innebærer at Gazprom må betale 2,8 milliarder dollar, eller rundt vel 24 milliarder norske kroner, noe som tilsvarer mer enn det Ukraina bruker på undervisning i løpet av et år.

Dag Mjaaland i Wikborg Rein mener Gazprom kommer til å betale det de skylder Naftogaz. Foto: Morten Jentoft

– Gazprom har så langt nektet å betale, men de skal betale sier den tidligere norske diplomaten og juristen Dag Mjaaland.

– Vi har sørget for å ta pant i verdier som Gazprom har i utlandet som overstiger det beløpet de skal betale. Det er bare noen formaliteter i forhold til regelverket i de forskjellige land som må avklares sier Mjaaland.

Det har vært spekulert i at den nyvlagte ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskij, som knapt har politisk erfaring, kunne være villig til å inngå et eller annet kompromiss med Putin og Russland. Men det har Naftogaz's Jurij Vitrenko lite tro på.

– Jeg tror at dette er noe russerne ønsker, men jeg tror aldri Ukraina kommer til å godta dette, Krim er vårt og det samme er Donbass, og vi har sett at den nye presidenten heller ikke er villig til å gå inn på dette sier Naftogaz-direktøren til NRK.

Den glemte krigen