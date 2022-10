Ukrainsk presidentkontor: – Kyiv truffet av angrepsdroner

Luftsirener hørtes rett før eksplosjonene, som fant sted rundt 6.35 og 6.45 lokal tid. Rett etter at NRK kom seg til sikkerhet i en garasje, hørtes de første eksplosjonene.

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko skriver på Telegram at eksplosjonene rammet bydelen Sjevtsjenko i sentrum av byen.

Dette er samme bydel som ble rammet av massive russiske angrep 10. oktober.

En ambulansearbeider går forbi en brennende bil etter angrepene i Kyiv mandag. Foto: Roman Hrytsyna / AP

Da skal minst 19 mennesker ha blitt drept og 105 såret. Så langt har det ikke kommet inn meldinger om drepte eller skadde etter mandagens angrep.

Også journalister fra AFP har hørt eksplosjoner i Kyiv morgentimene mandag.

Det er uklart nøyaktig hvor mange eksplosjoner som rammet den ukrainske hovedstaden mandag morgen, men NRK har fått beskjed om at det dreier seg om tre.

Røyk stiger til værs fra en delvis ødelagt bygning i Kyiv mandag morgen. Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Like før klokken 07.30 norsk tid melder Klitsjko at to nye eksplosjoner har rammet byen.

Eksplosjonene skal ha rammet rundt 3–4 kilometer fra der NRK befinner seg i Kyiv. Bomberommene i byen oppsøkes nå av mennesker som var på vei til jobb.

Brannfolk er på stedet der angrepene skjedde. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Hevder Kyiv er angrepet av angrepsdroner

Andriy Yeremak, lederen for det ukrainske presidentkontoret, hevder Kyiv ble angrepet med «kamikaze»-droner, skriver Kyiv Independent.

– Russerne tror det vil hjelpe dem, men det viser bare deres desperasjon, skriver Yeremak på sosiale medier, ifølge AFP.

Disse opplysningene er ikke bekreftet fra annet hold.

En ukrainsk soldat ser opp på det som skal ha vært en drone som traff bygninger i Kyiv. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Tidligere har innbyggerne i Kyiv ikke tatt luftsirenene på like stort alvor ettersom det har vært mange måneder med ro, men etter angrepet forrige mandag og oppfordringer fra myndighetene i dag, fylles tilfluktsrommene opp.

Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko har lagt ut dette bildet på Twitter. Bildet skal vise restene av en angrepsdrone.

Flere av de NRK har snakket med i Kyiv er sinte på grunn av at russerne nå går mot sivile mål i Ukraina. For mange i hovedstaden føles det som vilkårlig hvor angrepene treffer.