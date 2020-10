– Folkets streik begynner i dag, sier den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja. Hun hevder at folk som arbeider på fabrikker, i transportsektoren og i gruver, deltar i streiken. Dessuten skal lærere og studenter også støtte aksjonen.

I ettermiddag kommer det meldinger fra Minsk om at tusenvis av mennesker samler seg i sentrum av byen. På mandager pleier pensjonister å demonstrere, men nå ser det ut til at flere deltar enn vanlig.

NYE PROTESTER: Tusenvis av mennesker samler seg i sentrum av Minsk i ettermiddag.

Tikhanovskaja ga president Aleksandr Lukasjenko en frist til midnatt i går med å gå av, men han ignorerte ultimatumet.

Uklar oppslutning

Nyhetsbyrået AFP meldte tidligere i dag at det var ganske stille i gatene i Minsk, men at de fleste større butikker og apotek er åpne som vanlig.

STILLE: Det er rolig på gatene i Minsk i dag, men store butikker er åpne som vanlig. En mindre gruppe demonstranter i forgrunnen. Foto: tut.by

Det uavhengige hviterussiske nettstedet tut.by melder at mindre grupper med arbeidere har samlet seg utenfor flere av de store statlige bedriftene som produserer traktorer og lastebiler i Minsk. Politiet er på plass og følger med på det som skjer.

Også studenter flere steder viser at de støtter opposisjonens oppfordring til generalstreik.

– Det er vanskelig å si hvor langt folk er villige til å gå når man ser på det massive presset fra myndighetenes side, sier Aleksandr Jarosjuk som leder Den hviterussiske sammenslutningen av demokratiske fagforeninger til AFP.

INGEN UNDERVISNING: Studenter ved Det statlige universitetet viser at de støtter oppfordringen til å streike i dag. Foto: STRINGER / AFP

Men han er klar over at noen fagforeninger og enkeltpersoner ønsker å delta i streiken.

En talsperson for regjeringen sier at produksjonen går som normalt ved de statlige bedriftene.

Vil lamme samfunnet

Tikhanovskaja oppfordrer også hviterusserne til å ta ut alle pengene sine fra bankkontoene, og til ikke å handle i statseide butikker.

Målet til opposisjonen er å lamme landets økonomi, og tvinge Lukasjenko-regimet til å trekke seg.

STOR STØTTE: Mer enn 100 000 mennesker deltok i opposisjonens demonstrasjon i Minsk i går. Foto: BelaPAN / Reuters

Men hviterussere flest har lave lønninger, og de har ikke lagt seg opp penger til å klare seg gjennom en lengre periode uten inntekt. Mange er derfor redde for å miste jobbene sine.

Da opposisjonen oppfordret til et liknende streik etter presidentvalget i august, var oppslutningen ikke veldig stor.

Men for Tikhanovskaja er det viktig å vise at opposisjonen fortsatt er i stand til å mobilisere fredelig motstand mot regimet.

Brutal politimakt fortsetter

I går deltok igjen over 100 000 mennesker i opposisjonens demonstrasjon i Minsk.

Ifølge myndighetene ble til sammen mer enn 500 personer arrestert flere steder i landet.

MAKTBRUK: Politiet sperret av gater i sentrum av Minsk i går for å hindre demonstrantene i å ta seg fram. Foto: AP

Politiet brukte sjokkgranater og skjøt gummikuler mot demonstrantene, ifølge lokale medier.

– Regimet viser igjen at bruk av makt er det eneste det er i stand til, sier Tikhanovskaja i en kommentar.

President Lukasjenko avviser alle krav om at han må gå av. Han hevder at han fikk 80 prosent av stemmene i valget, og at han er landets rettmessige leder.