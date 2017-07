Tyskland advarer mot å reise til Tyrkia

Den tyske utenriksministeren, Sigmar Gabriel, sa på en pressekonferanse torsdag formiddag at Tyskland ønsker et godt forhold til Tyrkia, men det trengs to for å danse tango:

– Vi må endre politikken overfor Tyrkia. Vi må bli tydeligere enn vi har vært hittil, så de ansvarlige i Ankara forstår at politikken de fører får konsekvenser, sa Gabriel, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Dagen før avbrøt han ferien og dro til Berlin for å drøfte det som ble omtalt som en dramatisk opptrapping av Tyrkias opptreden overfor Tyskland.

To tyske statsborgere sitter nå fengslet i Tyrkia siktet for terrorrelatert virksomhet.

Den ene er menneskerettighetsaktivisten Peter Steudtner, som ble varetektsfengslet mandag sammen med flere andre menneskerettighetsaktivister. Den andre er en journalist for avisen Die Welt.

– Ingen Tyrkia-kritiker

Gabriel sier at Peter Steudtner ikke er noen Tyrkia-ekspert og at han heller aldri har skrevet noe om Tyrkia. Han har ifølge Gabriel ingen kontakter innen det politiske miljøet, og han har aldri framstått som noen kritiker.

At han likevel ble pågrepet og varetektsfengslet, betyr at enhver tysk statsborger som reiser til Tyrkia, risikerer å lide samme skjebne, mener den tyske utenriksministeren.

For en måned siden ble også styrelederen for Amnesty i Tyrkia, Taner Kilic, pågrepet og siktet for terrorrelatert virksomhet.

DEMONSTRERER: Amnesty International demonstrerer mot arrestasjonen av lederen av Amnesty i Tyrkia, Taner Kilic. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Rammer turistindustrien

Den tyske regjeringen kalte onsdag Tyrkias ambassadør inn på teppet for å kreve at de settes fri.

Utenriksministeren endrer nå reiserådene for tyskere:

– Folk som reiser til Tyrkia privat eller på forretningsreise bes innstending om å være ekstra forsiktige og de bør registrere seg på det tyske konsulatet og ambassaden også for korte besøk, sa ministeren.

Tyskere utgjør 15 prosent av Tyrkias turister, og reiserådene kan bli nok et hardt slag mot landets turistindustri, skriver nyhetsbyrået Reuters.

I fjor var det færre turister i landet enn på 9 år. Mange ble skremt etter at landet har blitt rammet av flere terrorangrep de siste årene.

Fangebytte

Ifølge flere tyske medier ønsker tyrkiske myndigheter å bytte de fengslede tyskerne mot tyrkere som befinner seg i Tyskland, og som er mistenkt for å ha støttet fjorårets mislykkede militærkupp mot president Recep Tayyip Erdogan og regjeringen, skriver NTB.

Gabriel avviser at Tyrkia har tatt initiativ til dette.

– Det finnes intet offisielt tilbud om en utveksling. Det har ikke vært noen korrespondanse eller noen telefonsamtale der noe slikt er blitt foreslått, sier han.

Advarer næringslivet

Tyrkiske myndigheter besluttet også nylig å svarteliste en rekke tyske selskaper med begrunnelse i at de mistenkes for å støtte terrorisme.

Det betyr ifølge Gabriel at tyske myndigheter ikke lenger kan garantere tyske selskapers investeringer i Tyrkia.

Utenriksminister Gabriel sa også at han vil snakke med andre EU-land om Tyrkias ønske om å bli EU-medlem.

Feiden mellomTyrkia og Tyskland oppsto tidligere i år i forbindelse med at tyrkiske politikere i flere delstater ble nektet å drive valgkamp blant tyrkere bosatt i Tyskland.

Valgkampen var knyttet til folkeavstemningen om tyrkiske grunnlovsendringer. President Recep Tayyip Erdogan fikk i folkeavstemningen flertall for å endre grunnloven slik at han selv fikk mer makt.

Tyrkia avviste den tyske kritikken etter arrestasjonene og kalte den «uakseptabel» og «innblanding» i tyrkiske forhold.

