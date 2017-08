Tysk sykepleier mistenkt for ytterligere 84 drap

40-åringen, som av tyske medier er identifisert som Niels Högel, innrømmet under rettssaken å ha gitt dødelige doser hjertemedisin til rundt 90 svake, eldre pasienter ved sykehuset der han jobbet i årene 2003 til 2005.

Högel fortalte under rettssaken at han gav de gamle overdoser slik at han kunne vise fram sine ferdigheter i å gjenopplive dem.

Rundt 30 av pasientene døde, men retten fant ikke at det forelå nok beviser til å kunne dømme ham for mer enn to av dødsfallene.

Politiet åpnet i ettertid gravene til 99 tidligere pasienter fra Delmenhorst-sykehuset. Det ble funnet rester av hjertemedisin i 27 av de avdøde.

Mannen innrømmet den gangen å ha tatt livet av andre pasienter fra et annet sykehus i nærheten – uten å gi et antall. Ifølge etterforskerne husket ikke Högel selv hvor mange pasienter han injiserte. Politiet sa da at de undersøkte minst 200 dødsfall.

Ytterligere 84 drap

Etter omfattende etterforskning konkluderer politiet nå med at den tidligere sykepleieren trolig begikk ytterligere 84 drap ved sykehuset Delmenhorst nær byen Bremen i Nordvest-Tyskland der han jobbet.

– 84 drap, vi vet ikke hva vi skal si, vi er tom for ord, forklarer politisjef i Oldenburg Johann Kuehme til nyhetsbyrået Ap.

Politisjefen utelukker ikke at Högel kan ha enda flere liv på samvittigheten, men at det ikke lar seg gjøre å finne beviser for dette siden de døde ble kremert.

Hvis Högel blir funnet skyldig i alle drapene blir han den verste massemorderen i landets historie etter krigen.

Kunne vært stoppet

Ifølge polititjenestemenn kunne flere av drapene vært stoppet hvis de ansvarlige på de to aktuelle klinikkene i Oldenburg og Delmenhorst ikke hadde nølt med å kontakte myndighetene eller politiet.

Myndighetene forfølger nå straffesak mot tidligere ansatte ved de to klinikkene melder Ap.