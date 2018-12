Tre personer pågrepet for dobbeltdrap i Marokko

Innenriksdepartementet i Marokko opplyste tidligere i dag at én person var pågrepet i Marrakesh, rundt 60 kilometer nord for landsbyen Imlil, men at de søkte etter flere mistenkte.

I ettermiddag melder den statlige kringkasteren i landet at ytterligere to personer er pågrepet.

Ifølge kanalen ble de tre mennene fanget opp av et overvåkingskamera i landsbyen Imlil mandag.

NRK får opplyst av lokale kilder at politiet har gjort funn av identitetskortet til én av mennene ved åstedet.

Drapene blir beskrevet som en kriminell handling, men myndighetene har så langt ikke kommet med ytterligere detaljer om omstendighetene rundt.

UD og Kripos ikke informert

DREPT: Norske Maren Ueland er funnet drept i Marokko. Foto: Privat

Norsk UD er ikke kjent med at det skal ha skjedd en pågripelse i saken. Kripos har heller ikke fått informasjon om utviklingen i saken.

DREPT: Danske Louisa Vesterager Jespersen var på ryggsekktur med Ueland da de ble drept. Foto: Privat

Maren Ueland (28) ble funnet drept sammen med danske Louisa Vesterager Jespersen (24) mandag.

Ifølge marokkanske myndigheter hadde de to skader etter vold med

en skarp gjenstand.

Begge kvinnene var studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark.

– Et trygt sted

Daglig leder i reiseselskapet Hvitserk Rasmus Ramstad har selv vært i området og selskapet hans har arrangert flere turer dit.

– Vi har alltid opplevd dette som et trygt sted. På våre turer har vi aldri kommet bort i ubehagelige opplevelser med lokalbefolkningen, men alltid blitt tatt godt i mot, sier Ramstad til NRK.

Ueland og Jespersen reiste på ryggsekktur i området, og ikke i regi av Hvitserk.

TRYGT: Rasmus Ramstad arrangerer turer til området hvor kvinnene ble drept. Han har ikke opplevd ubehageligheter på sine reiser. Foto: Hvitserk

– Vi reiser alltid i grupper på våre turer og har med lokale sjåfører og guider. Når jeg har vært der privat har jeg leid bil med sjåfør for å komme meg rundt, men jeg har gått alene til Toubkal-fjellet, forteller Ramstad.

Landsbyen Imlil, 10 kilometer fra stedet kvinnene ble funnet, er utgangspunkt for turen til fjellet, som er Nord-Afrikas høyeste.

– Det er et populært sted hvor mange nordmenn har lyst til å dra. Det er naturskjønt og har fine fjell.

Hvitserks neste tur til området er planlagt ut på våren neste år, men det er for tidlig å si om dobbeltdrapet vil få noe å si for turoperatørens planer.

– Vi må først få klarhet i hva som er skjedd før vi vurderer hva vi skal gjøre, sier Ramstad.