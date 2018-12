SISTE:

Europeiske bilaksjer stiger kraftig

Oslo Børs opp 2 prosent fra start

Krona styrker seg

AVVENTENDE OPTIMIST: Knut Sunde i Norsk Industri sier det viktig for Norge å unngå en handelskrig på biler og bildeler. Foto: Norsk Industri

– Nå kjenner vi bare Trumps egen versjon, og jeg tipper vi ikke får vite så mye mer før denne forhandlingsperioden er over. Men det er bra at man ikke eskalerer på de råeste industriproduktene med de verste konsekvensene, sier bransjedirektør Knut Sunde i Norsk Industri til NRK.

Både asiatiske børser og oljeprisen steg i natt etter at USAs president Donald Trump sa at Kina har gått med på å redusere og fjerne importavgifter på amerikanske biler etter helgens avtale om økonomisk våpenhvile på 90 dager.

– Kina har gått med på å redusere og fjerne avgifter på biler som kommer inn til Kina fra USA. Tollen er i dag på 40 prosent, skriver Trump på Twitter.

De to presidentene møttes lørdag til en arbeidsmiddag der de ble enige om å ikke innføre noen nye skatter eller tollavgifter på hverandres produkter de neste 90 dagene. Tiden skal brukes til å diskutere seg fram til enighet om handelen mellom landene.

Viktig for Norge

– Det er bra at retorikken dempes og at man kjøper seg litt tid til å finne løsninger. Da unngår man kanskje ytterligere opptrapping og en ødeleggende dominoeffekt, sier Knut Sunde i Norsk Industri.

Han har i lengre tid advart mot at omfattende toll på biler og bildeler kan ramme deler av norsk industri hardt.

– Enhver bil produsert i et vestlig land er produsert med deler fra minst 10 ulike land. Norsk industri er integrert i disse sofistikerte verdikjedene på kryss og tvers av landegrensene, så forhåpentligvis blir det ikke en krig på biler og bildeler, sier Sunde.

NORSKE BILDELER: Hydro-sjef Svein Richard Brantzæg og statsminister Erna Solberg deltok på åpningen av en ny produksjonslinje for bildeler i aluminium på Hydros fabrikk i Grevenbroich, Tyskland. Foto: Nils Vibe-Rheymer / Norsk Hydro ASA

– Følger et mønster

Den kinesiske biltollen var på 25 prosent fram til juli, da den ble satt ned til 15 prosent. Det ble svært godt mottatt blant verdens bilprodusenter, som svært gjerne vil ha en del av det voksende bilmarkedet i verdens mest folkerike land.

For USA ble imidlertid gode nyheter fort til dårlig, for da krangelen om handel mellom de to landene tiltok i løpet av sommeren, innførte Kina en tilleggsavgift på 25 prosent på biler fra USA. Trump skriver ikke noe nærmere om når kuttet kommer eller hvor mye avgiften blir redusert.

Sunde mener å gjenkjenne et mønster i Trumps håndtering av handelskonflikter.

– Dette er mye av det samme som Trump har gjort overfor sine naboer i Mexico og Canada, og deretter mot EU. Han går knallhardt ut og bruker voldsom retorikk. Så, på et eller annet tidspunkt, innfører han en timeout hvor han håper å oppnå noe. Dette selger han så uhemmet på hjemmebane, selv om det endelige resultatet ikke er veldig ulikt det han startet med.

Mange amerikanske merker produserer biler i Kina, men for noen har tolløkningen gått ut over salget. Tesla-salget fikk seg en knekk, men selskapet sier det vil ta en del av støyten i stedet for å la kundene ta regningen gjennom økte priser. Også tyske BMW har blitt rammet ettersom noen av bilene de selger til Kina produseres i USA.

Ifølge Reuters er tollen på kinesiske biler og bildeler til USA 27,5 prosent.