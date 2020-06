Trump vil starte valgkampmøter igjen

Donald Trump sier han vil starte valgkampmøter i Tulsa i Oklahoma. Deretter venter Florida, Arizona og Nord-Carolina.

Det har vært en pause på tre måneder på grunn av koronakrisen.

– De ser frem til det. De har gjort en stor jobb med Covid, som dere vet, sa Trump om den planlagte oppstarten i Oklahoma.

Deretter la han til om resten av arrangementene:

– De kommer alle til å bli store.

Kampanjen har ikke klargjort hvordan de skal sørge for smittevern.

Amerikanske helsemyndigheter fraråder store folkeansamlinger for å bremse smittespredningen.

Det gjelder ikke minst arrangement innendørs, der risikoen for smittespredning er høyest.

Viktig for Trump

I går meldte nyhetsbyrået AP at kilder i Trumps valgkampapparat var bekymret for hvordan presidenten ligger an før valget 3. november.

De har snakket med flere nåværende og tidligere ansatte i presidentens valgkampanje.

Valgkampmøter har vært et varemerke for Trump. Presidenten har behov for å vekke fanbasen.

TRENGER DETTE: Donald Trump under et valgkampmøte i Charlotte, Nord-Carolina 20. mars i år. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Koronakrise og demonstrasjoner

Situasjonen fram mot valget er nærmest snudd på hodet av koronakrisen. Onsdag ble det klart at over 2 millioner er smittet av koronaviruset i landet. Over 110.000 er døde.

På toppen av dette kommer de store demonstrasjonene og opptøyene etter drapet på George Floyd.

Begge krisene kan svekke presidenten i valgkampen.

Svekket oppslutning

Meningsmålinger den siste tiden viser svekket oppslutning om Trump, mens Biden får økende støtte. På landsbasis leder Biden med rundt 7 prosentpoeng, skriver NTB.

UTFORDRER: Demokratenes presidentkandidat Joe Biden tar av seg et munnbind under et arrangement i Delaware. Foto: Jim Bourg / Reuters

Trump får også mindre støtte i flere viktige såkalte vippestater. Både offentlige meningsmålinger og Trump-kampanjens interne målinger viser dette, ifølge APs kilder.

Et mulig tegn til bekymring i Trump-leiren er at de nylig har brukt penger på politiske TV-reklamer i Ohio. Dette er en delstat der Trump vant med 8 prosentpoeng i 2016.

Virker selvsikker

Også i Arizona og sørstaten Georgia skal det være urovekkende tendenser, sett fra Trumps ståsted.

I tillegg viser meningsmålinger at han har svekket oppslutning blant eldre amerikanere. Dette er en viktig velgergruppe for presidenten.

Utad virker Trump fortsatt selvsikker. Han minnet nylig om situasjonen i vippestatene for fire år siden, før valget der han vant over Hillary Clinton.

– Jeg lå bak Hillary i alle delstatene. Og jeg vant i alle sammen, sa Trump til Fox News.