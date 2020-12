Trump vil ikke si om har tillit til justisministeren

– Han har ikke gjort noen ting. Han har ikke lett spesielt godt, sa Donald Trump til pressen på det ovale kontor i Det hvite hus i dag.

– Skuffet

Bakgrunnen var at han hadde kalt inn justisminister William Barr til flere time lange møter denne uken. For å høre hva Barr mente med at de ikke hadde funnet noen bevis for valgjuks.

– Det var veldig skuffende for å være ærlig med dere. For det var mye juks, sier Trump, som ikke vil svare på spørsmålet om han har tillit til Barr, som har vært en av hans mest lojale støttespillere.

– Still meg det spørsmålet om noen uker. De må undersøke dette jukset. Han trodde dette handlet om staten. Dette er ikke staten, det er kriminelle. Skikkelig dårlige kriminelle greier (very bad criminal stuff), sier Trump.

Justisdepartementet ønsker ikke kommentere presidentens bemerkninger.

Ingen bevis for juks

Ifølge kilder nyhetsbyrået Reuters har vært i kontakt med, så skal Trump ha vurdert å skifte ut Barr på grunn av at justisdepartementet ikke har funnet bevis for alvorlig valgjuks eller feil som kan endre utfallet av valget.

Trump har gjentatte ganger, nå senest i en 45 minutter lang tale fra Det hvite hus i går, påstått at det har foregått omfattende juks som har fratatt ham valgseieren. Det er ingen som har funnet noe bevis for at et slikt omfattende valgjuks skal ha funnet sted.