Trump varsler demokratiets død i USA om han ikke vinner valget

Påstanden kom etter at ekspresidenten nok en gang gjentok de tilbakeviste påstandene om at valgnederlaget i 2020 var resultatet av utbredt valgfusk.

– Om vi ikke vinner dette valget, tror jeg ikke at det kommer til å bli noe nytt valg i dette landet, sa Trump, ifølge Reuters.

Han uttalte deretter at hvis han ikke vinner presidentvalget, ville det bety slutten på det amerikanske demokratiet.

Trump gjorde honnør og kalte de som stormet Kongressen for patrioter og gisler. Foto: Jeff Dean / AP

Hyllet Kongress-stormere

Trump, som på både føderalt plan og i Georgia, er tiltalt for forsøk på å omstøte presidentvalget i 2020, vant denne uka nok delegater i nominasjonsvalget til å sikre seg det republikanske partiets presidentkandidatur.

Han startet talen i Dayton med en hyllest av støttespillerne hans som sitter fengslet etter å ha stormet Kongressen i et forsøk på å stanse godkjenningen av Joe Bidens valgseier.

Trump gjorde honnør og omtalte dem som patrioter og gisler.

Retorikken hans har blitt stadig mer dystopisk når han har snakket om situasjonen i USA i valgkampen.

Da han lørdag snakket om å innføre toll på import av biler og konkurranse fra utlandet for amerikansk bilindustri, sa han blant annet at det kommer til å bli «et blodbad for hele landet» om han ikke blir valgt.

Det er uklart hva han siktet til.

USAs president Joe Biden kommenterte Trumps tale. Foto: Evan Vucci / AP

Biden kommenterte Trump-utspillene

Bidens kampanje har kommet en uttalelse etter Trumps valgkampmøte i Ohio.

De omtaler Trump som en «taper» ved valgurnene i 2020, som nå gjentar truslene om politisk vold.

– Han vil ha et nytt 6. januar, men det amerikanske folket vil gi ham et nytt valgnederlag i november. De vil avvise ekstremismen hans, heter det blant annet.

Senere talte president Joe Biden på en middag i Washington, hvor han kommenterte de sterke utspillene fra Trump.

– Løgnene om valget i 2020, og det å omfavne opprøret 6. januar utgjør den største trusselen mot vårt demokrati siden den amerikanske borgerkrigen, sa han.