Trump-attentat: Corey (50) bekreftet drept

En i publikum ble drept og to kritisk skadet da 20 år gamle Thomas Matthew Crooks avfyrte skudd mot presidentkandidat Donald Trump.

Offerets søster, Dawn Comperatore Schafer, sier broren hennes døde mens han prøvde å beskytte datteren sin under angrepet.

– Hatet mot én mann tok livet av den mannen vi elsket mest. Han var en helt som skjermet døtrene sine, skriver søsteren til offeret på Facebook.

Guvernør bekrefter

Guvernør i Pennsylvania, Josh Shapiro, bekrefter også i en pressekonferanse at det er Corey Comperatore som har mistet livet sitt.

Foto: Sue Ogrocki / AP

– Corey døde som en helt, sa Shapiro i pressekonferansen.

Guvernøren sier at han har vært i kontakt med familien og har fått lov til å dele informasjon om hendelsesforløpet.

– Han kastet seg over familien sin for å beskytte dem i går kveld på dette møtet. Corey var den aller beste av oss.

Den mistenkte skytteren var på et tak under 150 meter fra talerstolen der Donald Trump stod. De andre som ble truffet, drept og skadet var blant annet på tribunene bak presidentkandidaten. Grafikk: kartgrunnlag Airbus / Google Earth, grafikk Øyvind Bye Skille/NRK Den mistenkte skytteren var på et tak under 150 meter fra talerstolen der Donald Trump stod. De andre som ble truffet, drept og skadet var blant annet på tribunene bak presidentkandidaten. Grafikk: kartgrunnlag Airbus / Google Earth, grafikk Øyvind Bye Skille/NRK

En drept

Et øyevitne NBC har snakket med forteller at så en mann et par meter unna falle til bunnen av tribunen etter å ha blitt skutt i hodet. Ifølge øyevitne skal han ha blitt drept øyeblikkelig.

Politiet og et SWAT-team skal etter skytingen deretter ha begynt evakuere folk bort fra tribunen.

Øyevitne, som forteller at han selv er lege, sier at han hjalp helsepersonell med å bære den døde mannen bort fra tribunen til et telt i nærheten.

Han forteller at han ikke kjenner mannen som nå er bekreftet død.

Flere skadet

STREIFET I NAKKEN: – Han ble streifet i nakken, og begynte å blø etter at en kule krysset halsen hans, sa Ronny Jackson til Sean Hannity på Fox. Foto: J. Scott Applewhite / AP

I tillegg melder Texas Tribune at den republikanske kongressrepresentanten Ronny Jacksons nevø skal ha blitt skadet under skytingen.

Det er ikke klart om Jacksons nevø er en av de kritisk skadde.

– Han ble streifet i nakken, og begynte å blø etter at en kule krysset halsen hans, sa Jackson til Sean Hannity på Fox.

Ifølge kongressmedlemmet skal nevøen ha sittet i skuddlinjen.

Ronny Jackson har tidligere vært lege ved Det hvite hus, mens Donald Trump var president. Foto: Evan Vucci / AP

Skal ha fått behandling

Jackson, som ikke selv var på arrangementet forteller at nevøen hans satt i en avdeling for venner og familie bak Trump, da skudd ble avfyrt.

Nevøen skal senere ha blitt behandlet av helsepersonell, som i forkant av skytingen hadde satt opp et telt i nærheten.

Kongressmedlemmet forteller at personen som nå er bekreftet drept ble først sendt hit til dette teltet, der personen ble erklært død.

Jackson som har tidligere vært lege for Donald Trump, sier at også hans svigerinne var på arrangementet.