Det var under et valgarrangement i Pennsylvania at skudd ble avfyrt lørdag kveld.

Den antatte gjerningsmannen ble skutt og drept av Secret Service-agenter.

FBI har identifisert gjerningsmannen som skjøt mot Donald Trump som 20 år gamle Thomas Matthew Crooks fra Pennsylvania.

Crooks var registrert som republikaner, skriver Washington Post.

En tilhører blant publikum ble truffet av skudd og drept. To andre publikummere ble også rammet, og tilstanden deres er kritisk.

Politistyrker ved scenen der Trump ble skutt. Foto: AFP

To videoer som ble lagt ut på sosiale medier viser det som skal være gjerningsmannen på et tak like etter skuddene mot tidligere president Donald Trump, skriver New York Times som har verifisert videoene

Bygningen det er snakk om ligger rundt 150 meter unna scenen Trump talte fra.

Flere personer roper at en mann hadde et våpen rett før skudd ble avfyrt under Trump-samlingen i Pennsylvania.

Prøvde å varsle politiet

– Vi så en mann klatre opp bygningen ved siden av oss, sier øyenvitne Greg Smith til BBC.

Han var blant publikum da hendelsen fant sted.

– Vi pekte på mannen som klatret opp. Vi så tydelig at han hadde en rifle.

Øyevitne Greg Smith sier han så en mann med gevær på et tak rett før skytingen på Trump-samlingen i Pennsylvania.

Smith sier han forsøkte å varsle politiet flere ganger. Han undret seg over hvorfor ingen reagerte og hvorfor ingen hadde tatt Trump ned fra scenen.

– Secret Service så på oss mens jeg pekte mot taket. Det neste som skjer er at fem skudd blir avfyrt. Jeg er hundre prosent sikker på at det var han.

– Hvorfor var ikke Secret Service på alle takene?

Spesialstyrker var til stede på et annet tak ved valgarrangementet. Foto: Gene J. Puskar / AP

Lang etterforskning

Hendelsen etterforskes som et attentatforsøk og FBI leder etterforskningen.

– Det er overraskende at skytteren klarte å avfyre så mange skudd, sier Kevin Rojeck i FBI, melder CNN.

Politiet skal ikke ha sett gjerningsmannen før skuddene ble avfyrt.

– Det kommer til å være en lang etterforskning av nøyaktig hva som har skjedd, hvordan personen klarte å få tilgang til stedet og hvilken type våpen han hadde. Alt dette er dager, uker og måneder med etterforskning.