Den 31 år gamle sjåføren Nguyen Ngoc Manh er mannen som alle snakker om i Vietnam, etter at han etter altså dømme redde livet til en to år gammel jente søndag.

Jenten falt nesten 50 menter ned fra en balkong i en boligblokk i hovedstaden Hanoi.

Men på en markiseliknende skråtak, nesten nede på bakkeplan, stod Nguyen Ngoc Manh klar og ventet. Med hånden klarte han å dempe fallet, slik at hun bare ble lettere skadet.

Selv hadde han problemer med å holde seg stående, men klarte å få ut en hånd som dempet fallet før jenten landet.

Alt som skjedde ble fanget opp av overvåkingskameraer i nærheten.

De viser at den 31 år gamle sjåføren blir klar over hva som var i ferd med å skje fordi han hører rop fra personer som så hva som var i ferd med å skje.

Den to år gamle jenten falt ned fra en balkong i en boligblokk i Vietnams hovedstad Saigon Foto: NHAC NGUYEN / AFP

Hva gjorde jenten på balkongen?

Det er uklart hva som gjorde at den lille jenten hadde kommet seg ut på balkongen og der klatret over rekkverket, og til slutt mistet taket og falt. Også dette er fanget opp på video av personer i et nabohus. Bildene er lagt ut av Vietnam pluss.

Nguyen Ngoc Manh klarte å komme seg opp på skråtaket som går ut i gaten foran boligblokken.

Det er altså nesten 50 meter opp til balkongen der jenten befant seg, men fordi hun er så liten så klarte Manh ved hjelp av den ene hånden å bremse fallet.

Ifølge det vietnamesiske nyhetsbyrået Anninhhodon så har Nguyen Ngoc Manh fått takkebrev fra Vietnams statsminister Nguyen Xuan Phuc, som roser ham for hans mot og fordi han reagerte så raskt da han oppdaget hva som var i ferd med å skje.

Nguyen Ngoc Manh er den store helten i Vietnam etter at han på utrolig vis klarte å redde den to år gamle jenten søndag. Foto: Privat

Nesten uskadd

Medier i Vietnam har allerede gjort 31 åringen til «superhelt».

– Jeg ser ikke på meg selv som noen helt. Jeg ville bare gjøre noe bra sier Nguyen Ngoc Manh til vietnamesiske medier, ifølge nettavisen Vietnam Times.

– Hun lignet veldig på mitt eget barn sier Manh, som forteller at han var så forvirret at han ikke klarte å få fram andre ord enn «vær så snill, vær så snill.»

Ifølge vietnamesiske medier skal den to år gamle jenten ha kommet nesten uskadd fra den dramatiske hendelsen.

Legene på sykehuset hun ble fraktet til etter det dramatiske fanger sa mandag at hun hadde fått hoften ut av ledd, men ellers virket nesten uskadd.