To pågrepet etter eksplosjoner i Sverige

Kriminalteknikere og politiets nasjonale bombegruppe i Sverige hadde det travelt natt til fredag.

– Vi har fått inn flere meldinger om høye smell, men vi har foreløpig ingen informasjon om personskader, sier pressetalsperson Fredrik Batt til Aftonbladet.

Sprengte en leilighet og en balkong

Den første eksplosjonen skjedde i området mellom Kronprinsen og Rönneholmsparken i Malmö, der eksplosjonen sprengte i stykker en balkong, og gjorde skade på en leilighet.

Politiet opplyser til avisen Sydsvenskan at det er en sammenheng mellom eksplosjonen i Malmö og en tidligere skyteepisode i området.

En drøy time senere, klokka 1.03, fikk politiet melding om et kraftig smell i Landskrona, som ligger ca. 40 minutter fra Malmö. Det viste seg å være en eksplosjon ved inngangspartiet til en flermannsbolig.

I tillegg til flere knuste vinduer og skader på inngangspartiet og butikker like ved, var det store skader på tre biler utenfor bygningen.

To personer pågrepet

Noen minutter etter eksplosjonen fikk politiet inn en melding om at en bil hadde kjørt av veien i Landskrona. To personer som løp fra ulykkesstedet er nå pågrepet.

Det er uklart om hendelsene har noe med hverandre år gjøre, melder SVT, men politiet opplyser på sin nettside at det kan bli snakk om å mistenke de pågrepne for mer enn å stikke av fra åstedet for en ulykke.