Trump skal ha kunngjort nyheten til journalister om bord på presidentflyet «Air Force One» på vei tilbake fra Florida fredag kveld.

– Når det gjelder TikTok vil vi forby dem i USA, sa Trump.

Presidenten vurderer nå om han skal utstede en presidentordre som forbyr TikTok. Eller om han skal bruke økonomiske kriselover. Det opplyser flere av journalistene som var om bord i flyet.

Les også: USA vurderer å forby TikTok

Kan bli forbudt allerede lørdag

Nyhetsbyrået AP melder at forbudet mot den appen kan komme allerede lørdag.

TikTok eies av det kinesiske selskapet Byte Dance. Siden lanseringen i 2017 har appen blitt svært populær. Spesielt populær er den blant unge brukere.

Appen brukes til å lage og dele videoer på mellom 15 og 60 sekunder. Mange av videoene inneholder musikk, miming og dansing.

Frykter kinesisk overvåkning

Den svært populære appen har imidlertid mange kritikere. Mange av dem frykter at Kina skal bruke appen til å overvåke brukerne.

Trump skal også ha sagt at han er negativ til forslaget om å la et amerikansk selskap få kjøpe TikToks virksomhet i USA.

Både avisen New York Times og kanalen Fox Business meldte fredag at IT-giganten Microsoft skal være i samtaler om et mulig kjøp av TikTok.