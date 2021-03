Tanzanias president fornektet korona – nå rapporteres det at han ligger i respirator

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sist president Magufuli ble sett offentlig var 27. februar. Da var han til stede da hans nye stabssjef ble tatt i ed.

Siden da har ingen sett den 61 år gamle presidenten, skriver AP. Det er veldig uvanlig for Magufuli, som vanligvis holder taler og er på TV flere ganger i uken.

Resultatet er at ryktene har begynt å løpe. På Twitter brukes emneknaggen #Pray4Magufuli – Be for Magufuli – til å spekulasjoner og humor rundt presidentens tilstand.

Flere kilder sier nå at presidenten er syk med covid-19 og ligger i respirator på et sykehus i Nairobi, hovedstaden i Tanzanias naboland Kenya.

Kenyas ledende avis Daily Nation skrev onsdag at en afrikansk leder fra et land som har avvist å bruke munnbind og sette inn smitteverntiltak, er lagt inn på et sykehus i Nairobi.

På spørsmål fra AFP om Magufuli var innlagt der, svarte en representant for sykehuset «jeg vet ikke».

Opposisjonsleder Tundu Lissu sier til BBC at han har fått opplyst at presidenten er innlagt. Andre kilder gir lignende opplysninger til AP.

President John Magufuli har anbefalt inhalering damp av urte-te mot korona. Foto: ERICKY BONIPHACE / AFP

Bønner og urter

Beskrivelsen «en afrikansk leder fra et land som har avvist å bruke munnbind og sette inn smitteverntiltak» passer godt på Magufuli.

Han har hevdet at viruset best bekjempes med bønn. Han har nektet å sette inn tiltak mot pandemien.

I mai i fjor, da det var registrert 509 koronasmittede, sluttet Tanzania å offentliggjøre tall på smittede.

Måneden etter, i juni, erklærte presidenten at sykdommen var utryddet i landet.

Det finnes ikke noe testprogram og offentlig ansatte for ikke lov til å snakke om viruset.

Kisten til Maalim Seif Sharif Hamad 18. februar i år. Foto: AFP

Flere syke og døde

De siste ukene har likevel flere samfunnstopper blitt syke eller dødd av covid-19.

Visepresidenten i Zanzibar, en selvstyrt del av landet, Seif Sharif Hamad, døde av covid-19 17. februar. Det sa Magufuli selv i begravelsen.

Finansminister Philip Mpango skal være innlagt med covid-19 på det samme sykehuset i Nairobi som presidenten.

Andre høytstående politikere, som stabssjef John Kijazi, har dødd brått uten av noen grunn er oppgitt.

Alt tyder på at covid-19 rammer hele folket, ikke bare samfunnstoppene.

I februar fortalte arbeidere på en gravlund til The Observer at de har mer å gjøre enn noen gang.

Kirker opplyser at prestene foretar flere begravelser enn de kan huske å ha gjort før. Leger sier at sykehusene er sprengt.

Den katolske kirken i Tanzania sier at 60 nonner og 25 prester døde i januar og februar etter å ha hatt symptomer på covid-19, skriver BBC.

Selv om presidenten har tatt lett på smittevern, har mange i Tanzania selv gjort mye for å beskytte seg. På Al-Haramain-skolen står elevene i kø for å vaske hendene. Foto: ERICKY BONIPHACE / AFP

Bedt om å ta på alvor

WHO-sjefen Thedros Ghebreyesus ba i februar Tanzania om å ta koronapandemien på alvor.

Etter det gikk presidenten tilsynelatende med på å erkjenne at viruset fins i landet.

Han gikk imidlertid ikke inn for strengere tiltak, men oppfordret til tre dager med bønn for å slå tilbake åndedrettssykdommer.

Rekke av statsledere

Dersom Magufuli er smittet av koronaviruset føyer han seg inn i en rekke av statsledere som først har tatt lett på sykdommen, for så selv å bli syke.

Storbritannias statsminister Boris Johnson meldte 27. mars at han hadde testet positivt for korona.

Det skjedde noen uker etter at han hadde besøkt et sykehus der det var koronatilfeller og han hadde håndhilst på alle.

I oktober i fjor ble president Trump innlagt på sykehus med covid-19. I ettertid er det kommet frem at han var sykere enn det som ble sagt da han var innlagt.

Den saken som kanskje minner mest om Magufulis, er Burundis president Pierre Nkurunziza (55).

Som Magufuli hadde Nkurunziza nektet for at viruset var noen trussel for landet. Noen uker senere hadde det tatt hans liv.