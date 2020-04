Mohammed er en av mange syriske opprøre som nå livnærer seg som leiesoldat i Libya.

NRK intervjuer han på telefon. Han ønsker å være anonym av hensyn til sin egen sikkerhet.

– Jeg får 20.000 kroner i måneden for å krige i Libya. Med disse pengene kan jeg forsørge familien min som bor i en flyktningleir i Syria, sier Mohammed fra Aleppo til NRK.

Etter ni år i krig mot president Bahsar Al Assads regjeringsstyrker i Syria, har han byttet ut én væpnet konflikt med en annen.

– I Syria var jeg soldat. Det er jeg også her i Libya. Forskjellen er at jeg nå tjener mye mere penger. Min plan er å være her i fire måneder. Etter det reiser jeg tilbake til Syria, sier han.

Ifølge The Syrian Observatory for Human Rights, er det nå 4750 syriske opprørere i Libya. De er en del av en ny konflikt i Nord-Afrika.

Leiesoldater på grensen mellom Syria og Tyrkia som gjør seg klar til å reise til Libya. Foto: Privat

Kampen om kontroll i Libya

Helt siden diktatoren Muammar al-Gaddafi ble fjernet fra makten med hjelp fra Nato i 2011, har Libya vært et politisk kaos.

I 2016 forhandlet FN frem en avtale om at landet skulle styres av en koalisjonsregjering. Deler av nasjonalforsamlingen øst i Libya godkjente imidlertid ikke den nye regjeringen, og landet ble delt mellom to rivaliserende grupperinger.

I hovedstaden Tripoli styrer statsminister Fayez al-Sarraj, mens hærsjefen Khalifa Haftar regjerer øst i landet. Sistnevnte har kontroll over den libyske hæren og startet i fjor en stor offensiv hvor han tok kontroll over store landområder.

På et tidspunkt var han nær ved å innta hovedstaden, men statsministeren ble reddet av regionens sterke mann.

Tyrkias president og Libyas statsminister undertegnet i fjor en avtale om et sikkerhetssamarbeid.

Avtale med Tyrkia

I fjor inngikk nemlig Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Libyas statsminister Fayez al-Sarraj en avtale om sikkerhetssamarbeid. Avtalen innebærer at Tyrkia bidrar med militær hjelp til Libya. Som takk for hjelpen, overtar Tyrkia deler av Libyas kontinentalsokkel i Middelhavet, der det nylig er funnet store gassreserver.

Tidligere i år sendte Tyrkia store militære styrker til Libya. Hærsjef Khalifa Haftars offensiv ble stanset, og etter en tid ble også viktige områder rundt Tripoli gjenvunnet.

Syriske opprørere utgjør en viktig del av de tyrkiske sikkerhetsstyrkene i Libya.

– Dette er opprørere som ble rekruttert av Tyrkia som leiesoldater for å slåss i Libya. De kan ikke lenger kalles opprørere. Nå er de leiesoldater, forteller Rami Abdul Rahman, som er leder for The Syrian Observatory for Human Rights.

– Over 100 syriske opprørere er drept i kampene i Libya. De drepte har blitt fraktet tilbake til Syria og begravet der, sier Rahman.

Populære soldater

Ifølge NRKs kilder er det særlig de syriske soldatenes erfaring med urban krigføring, som har gjort dem ettertraktet i Libya. Mye av krigføringen utenfor Tripoli foregår i byområder med tett bebyggelse.

En lokal journalist i Nord-Syria forteller at mange opprørere ønsker å dra til Libya.

– Det er lite jobb å finne her. Med den lønnen de får fra den tyrkiske hæren kan de forsørge familiene sine. Blir de drept i Libya, får familien deres økonomisk erstatning. For veldig mange er valget derfor enkelt, forteller journalisten til NRK.