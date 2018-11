Svensk politi har funnet en død person: – Mest sannsynlig savnet tolvåring

Fredag opplyser svensk politi under en pressekonferanse at de har funnet en død person, som de mener er den tolv år gamle gutten.

– En person som vi tror er Dante ble funnet rundt klokken 15.40 i dag, ved kraftstasjonen i Herting, sier sjefen for det lokale politiet Christer Bartholdsson, ifølge Aftonbladet.

– Personen er ikke fullgodt identifisert, men med størst sannsynlighet er det gutten.

Bartholdsson opplyste videre at foreldrene til gutten nå er informert om funnet.

Ukjent dødsårsak

Omstendighetene rundt dødsfallet er foreløpig ikke kjent. Forsvinningen har vært klassifisert som en mistenkt kidnapping av politiet, men foreløpig er det ikke noe som tyder på at tolvåringen er utsatt for noe kriminelt.

– Vi jobber nå med undersøkelser, men det er ingenting som styrker den mistanken i dag. VI jobber med flere hypoteser og arbeidet nå går mest på å utelukke noe kriminelt, sier Bartholdsson til SVT.

Det har nå gått tre døgn siden 12-årige Dante med Downs syndrom ble meldt savnet i det svenske tettstedet Falkenberg sør i Sverige.

Stort søk

Over 3.000 personer har meldt seg og deltatt i søket etter gutten, som ble meldt savnet tirsdag etter at han ikke kom hjem fra å ha gått tur med familiens hund. Hunden, som gutten var ute og luftet, kom hjem igjen alene.

Det er gjennomført dykk i en elv i området, og det er søkt med helikopter.

Lokale bedrifter har kommet med suppe og nødvendigheter, og barn har bakt kaker til dem som leter etter gutten. Det er startet en innsamling på Facebook som skal gå til søkearbeid

Organisasjonen Missing People sier rekordmange har meldt seg for å hjelpe til.

– Grunnen til at så mange slutter opp om dette er nok at Falkenberg er et lite sted, så mange har et forhold til tolvåringen eller kjenner noen som kjenner ham, sa talsperson Jörgen Olsson i Missing People tidligere i dag.