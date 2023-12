Svensk diplomat stilles for retten i Iran

EU-tjenestemannen og diplomaten Floderus (33) ble pågrepet under en feriereise i Iran 17. april 2022, anklaget for spionasje.

Eksperter tror heller Floderus har blitt arrestert som en del av et politisk spill, hvis mål er å tvinge Vesten til å løslate iranske fanger eller fjerne sanksjoner.

En diplomatisk utsending fra Sverige var til stede ved domstolen, men ble nektet tilgang til rettssalen. Dette har Sverige motsatt seg, sier Tobias Billström til SVT.

– Det finnes ingen grunn i det hele tatt for å holde Johan Floderus frihetsberøvet, og enda mindre å føre en rettssak mot ham. Dette har både Sverige og EU formidlet med stor tydelighet for iranske motparter, sier Billström.

– Helvete

Floderus har vært fengslet ved det beryktede Evin-fengselet i Teheran i 596 dager, hvorav 300 i isolasjon.

Floderus sin far sa i et intervju med The Guardian publisert på fredag at sønnen går gjennom «et helvete».

Han skal ha gått til sultestreik fem ganger, og får ingen rutinemessige telefonsamtaler eller besøk, sier faren.

Sønnen deler en celle uten senger, og sover med lysene på, 24 timer i døgnet, forteller faren videre.

Familien håper et sterkere diplomatisk press kan bidra med å få sønnen hjem før jul.

– Vi er dypt bekymret, og gjentar dette om og om igjen. Han har blitt vilkårlig arrestert. Han har ikke gjort noe galt, og må slippes løs og få lov til å forlate landet, sier Matts Floderus til The Guardian.

Evin fengsel i Teheran, avbildet i 2022. Foto: WANA NEWS AGENCY / Reuters

Ga opp stille diplomati

Johan Floderus arbeidet med bistand til Afghanistan i EU sin utenrikstjeneste. Han studerte ved Oxford, London-universitetet SOAS, og Uppsala. Han ble arrestert 17. april 2022.

Floderus sin identitet ble kjent for kun tre måneder siden. Frem til da hadde familien forsøkt å føre et stille diplomati med hjelp fra EU og Sveriges utenriksdepartement.

– I starten besluttet vi å forsøke å holde stillheten, og dermed gi den andre parten en mulighet til å si at alt dette var en feil og slippe Johan løs uten å tape ansikt, sier far Matts.

Han sier de etter hvert skjønte at strategien aldri ville fungere, men at de har sett små fremskritt siden sønnens navn ble kjent.