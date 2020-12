Stockholm: Vil ikke tiltale moren til innestengt mann

Mannen i 40-årene ble funnet av søsteren sin i en leilighet i Haninge i Stockholm søndag. Han var svært medtatt, og ble sendt til sykehus.

Mannen skal ha vært isolert i leiligheten siden han var 12 år. Moren hans ble derfor siktet for frihetsberøvelse.

Hun ble imidlertid løslatt i løpet av onsdagen, melder SVT.

– I løpet av etterforskningen har vi ikke kunnet finne bevis for at det er begått en straffbar handling fra kvinnens side. Vi har ikke funnet noen tegn til at mannen ble holdt i leiligheten mot sin vilje, sier statsadvokat Emma Olsson.

Etterforskningen er ikke avsluttet, men mannens mor vil ikke bli tiltalt.

– Vi trenger fortsatt å få svar på noen spørsmål vi har, men det finnes ingen mistanke mot henne som gjør at det vil bli tatt ut tiltale. Naturligvis har verken moren eller sønnen hatt det bra i denne situasjonen, og de hadde trengt hjelp mye tidligere, sier Olsson.

Mannens søster har fortalt at hun prøvde å varsle om broren i årevis.

– Fra vi var små har folk visst om det. Det er ingen som har gjort noe. Jeg fortalte på skolen hvordan det var og hvordan vi har hatt det. Men ingen har noensinne trodd på meg, sa hun til SVT onsdag.

Da hun tok seg inn i leiligheten, hadde hun ikke sett broren sin på 20 år.

– Det var som å gå rett inn i en skrekkfilm, sa hun til Expressen.

Moren deres, som er i 70-årene, har vært innlagt på sykehus de siste ukene.