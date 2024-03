Soldaten Olekseij tar nok et tak med spaden. Jorda kastes opp og til siden. Arbeidet med en ny skyttergrav er snart ferdig.

For styrkene ved fronten øst i Ukraina handler det ikke lenger om å angripe, men å forsvare seg.

– Vi må forberede oss og være klare. Det vil komme et angrep og da må skyttergravene være ferdige. Her skal soldatene finne beskyttelse, sier Valerij.

FORBEREDELSER: I to uker har Valerij og medsoldatene laget nye forsvarslinjer. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Soldatene fra Brigade 31 holder til ved frontlinjen i Donetsk fylke.

I det flate åkerlandskapet høres lyden av krig. Eksplosjoner og droner. Bakken er full av hull etter nedslag fra granater.

Med jevne mellomrom søker soldatene tilflukt i små lommer i skyttergraven. De vet aldri om de russiske dronene overvåker eller angriper.

SKJULESTED: Nede i skyttergraven har kan soldaten finne ly. Området er konstant under angrep. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Soldatene har gravd i to uker med livet som innsats. Det har vært nære på flere ganger, forteller en annen soldat med navn Valerij.

– Området er under stadig angrep. Vi trenger flere skyttergraver for å hindre at de russiske okkupantene rykker nærmere.

Forsterker hele fronten

I dag står de russiske styrkene knappe to kilometer unna.

Sakte, men sikkert har fienden vunnet stadig nytt terreng.

Ikke langt unna ligger byen Marjinka, som russerne tok kontroll over i desember i fjor.

VENTER: Soldatene i Brigade 31 skal hindre at russiske styrker klarer å ta seg videre framover. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Nå skal fienden stoppes.

Men det er ikke bare i dette området at situasjonen er vanskelig.

Langs store deler av den 100 mil lange fronten graver nå ukrainske soldater nye forsvarslinjer.

Russland på offensiven

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ga tidligere i mars ordre om bygging av nye forsvarsverker. Til sammen 200 kilometer er under oppføring, ifølge Kyiv Independent.

Russerne har vært på offensiven siden før jul.

Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Tidligere i mars hevdet Russland at de tok kontrollen over landsbyen Orlivka i Donetsk. Landsbyen ligger ikke langt fra Avdiivka, som ukrainerne trakk seg ut av i februar.

Det var den største seieren fra russisk side på ett år.

GRANAT: Soldatene skyter mot russiske posisjoner med den over 50 år gamle sovjetiske artillerikanonen D-30. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

For et par uker siden besøkt forsvarssjef i Ukraina Oleksandr Syrskyj to brigader ved fronten i Donetsk.

– Situasjonen på slagmarken er vanskelig. Russiske styrker kan være klare til å angripe dypt inn i de ukrainske forsvarslinjene i Donetsk, sa Syrskyj.

– Krigen biter seg fast i deg

Mens medsoldater lager nye forsvarslinjer, følger soldaten Mykola fiendes bevegelser. Fra et skjulested under bakken ser han på bilder fra flere overvåkingsdroner i området.

– Se der! sier han og peker på skjermen.

Den lille bevegelsen er en russisk soldat som kommer opp fra en skyttergrav.

DRONER: Soldaten Mykola følger med på bevegelsene til de russiske styrkene via dronebilder. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Vi må unngå at russerne beveger seg framover. Vår oppgave er å angripe før de angriper oss.

Mens Mykola forklarer og viser, smeller det utenfor. Etter to år i krigen, reagerer ikke 33-åringen lengre på lyden.

– Du blir så vant til dette at du slutter å reagere. Jeg vil si at krigen svelger hele deg. Den biter seg fast, sier Mykola.

Kritisk mangel på ammunisjon

Over bakken gjør medsoldatene seg klare til å skyte mot de russiske posisjonene.

– Vi skal skyte mot fiendens infanteriposisjoner. Der gjemmer fienden seg, sier soldaten Vlad.

Men aldri tidligere i krigen har de måttet være så forsiktig med å bruke ammunisjon. Før de fyrer av, telles ammunisjonen nøye. De har fått ordre om å kun bruke én artillerigranat.

AMMUNISJON: – Vi har bare nok ammunisjon til å forsvare oss. Skal vi ta tilbake okkuperte områder, trenger vi mye mer, sier soldaten Vlad. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Det er kritisk mangel på ammunisjon langs den ukrainske siden av fronten.

Så langt i år har russerne kunnet skyte sju ganger så mange granater som Ukraina, ifølge det ukrainske forsvarsdepartementet.

Russland forbereder sommeroffensiv

Mens Russland har fått forsyninger fra blant annet Nord-Korea, er situasjonen en annen for Ukraina.

Våpenhjelpa fra USA har mer eller mindre stoppet opp fordi republikanske politikere sier nei til mer støtte til Ukraina.

EU har lovet Ukraina 1 million artillerigranater innen utgangen av mars, men har bare greid å levere drøyt halvparten.

Ukraina hevder også at Russland mobiliserer 100.000 soldater som kan bli satt inn i en sommeroffensiv.

– Det behøver ikke nødvendigvis bli en offensiv, kanskje soldatene bare skal fylle opp for enheter som er blitt sterkt redusert under krigen. Men det er mulig at vi ved starten på sommeren vil se avdelinger som viser offensive hensikter, sa generalløytnant Oleksandr Pavljuk sist uke.

Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Soldatene i Brigade 31 sier situasjonen er tøff.

– Vi trenger mye mer ammunisjon. Det er ikke nok. Vi prøver å bruke den vi har mer nøyaktig, men noen ganger har vi ikke nok ammunisjon til å kjempe, sier Vlad.