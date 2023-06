Slik omgår russerne sanksjonene: – Alt kan skaffes

– Hvis du vil ha nye deler til bilen din, må du regne med å vente i en del uker. Dessuten blir det dyrt. Fra 40 til 200 prosent dyrere enn i 2021. Men alt kan skaffes.

Det sier bilmekaniker Leonid Gladysjev. Han eier et lite bilverksted i Murmansk, nordvest i Russland. Kjøreturen til Kirkenes på norsk side av grensa er bare 3-4 timer.

Gladysjev står bøyd over motoren til en litt eldre Mercedes.

Han reparerer ikke russiske biler.

– Sovjetiske biler er ikke helt i min ånd, sier han og glemmer i farten at det heter «russiske» nå.

– Utenlandske merker har høyere teknisk standard og er mer interessante for min egen utvikling som mekaniker, sier Gladysjev til NRK.

Han merker de vestlige sanksjonene. Men bare litt.

Leonid Gladysjev får tak i det han trenger. Foto: Juri Linkevitsj / NRK

Motor er vanskelig

Gladysjev peker på selve motoren. Han sier at den er noe av det vanskeligste å skaffe helt ny. Men bunnplata under går greit.

På en arbeidsbenk like ved ligger pakker med originale tennplugger og muffer. Mellom to biler står en stabel med fire japanske sommerdekk.

For et år siden kostet de rundt 7300 kroner, nå koster de 10.600. Det er en prisøkning på vel 45 prosent.

– Det viktigste for folk som kommer til meg er god kvalitet. Det er dyrt å krasje en god, utenlandsk bil på grunn av dårlige dekk, sier Gladysjev.

Alle tilpasser seg, sier Leonid Gladysjev. Her jobber kollegaen hans på et verksted i Murmansk. Foto: Juri Linkevitsj / NRK

Importerer uten samtykke

Han kjøper dekk og deler fra firmaer som har spesialisert seg på import via tredjeland. Etter at selskaper i Vesten, Sør-Korea og Japan innførte sanksjoner, har Russland innført lover og regler som åpner for import uten produsentens samtykke.

Det kalles «parallellimport». Hele biler kan også importeres på den måten.

Aldri før har Georgia kjøpt så mange tyske biler, og aldri har Georgia eksportert så mange biler til Russland.

Derfor er det fortsatt mulig å skaffe seg en flunkende ny Mercedes i Russland, selv om EU har forbudt eksport av biler som koster over 50.000 euro, rundt 590.000 kroner.

Skjermbilde fra russisk nettside.

Det samme systemet gjelder for hvitevarer, mobiltelefoner og luksusvarer som koster mer enn 300 euro.

Kasakhstan, Armenia, Usbekistan, Tyrkia og Baltikum fungerer også som brohoder for den slags import.

Men det innebærer også at vanlig garanti ikke gjelder. Derfor vokser forsikringsbransjen i Russland. Kundene blir nemlig bedt av forhandlerne om å forsikre seg mot alle feil, selv på nye varer.

Sanksjonene skal straffe

Straffetiltakene mot Russland ble for alvor skjerpet fra vestlig side da russerne satte i gang den brutale angrepskrigen mot Ukraina den 24. februar 2022.

Vestlige land hadde i månedsvis advart om at det ville bli resultatet dersom Russland gjennomførte det de truet med.

Sanksjonene har blitt innført mot russiske selskaper, institusjoner og enkeltpersoner.

Også mot politiske og militære ledere.

Etter hvert som krigen har gått sin gang, har straffetiltakene stadig blitt utvidet.

Handelen mellom Russland og vestlige land har blitt betydelig redusert, særlig når det gjelder olje, gass og andre mineraler.

Hensikten har vært å hindre at russiske myndigheter får inn store pengebeløp til å drive krigen mot Ukraina videre.

Men det diskuteres om sanksjonene har virket kraftig nok, og om de er for lette å omgå.

Vestlige land bruker en rekke virkemidler for å ramme Russland økonomisk etter fullskala-innvasjonen av Ukraina Du trenger javascript for å se video. Vestlige land bruker en rekke virkemidler for å ramme Russland økonomisk etter fullskala-innvasjonen av Ukraina

Kineserne overtar

En talsmann for Det nasjonale bilforbundet i Russland tror Kinas andel av nybilsalget kan komme opp i 60 prosent i år.

I første halvår av 2022 var andelen av kinesiske nye biler 3,7 prosent. Nå er den allerede tidoblet.

Kinesiske biler finnes i flere prisklasser. Hos en bilforhandler i Murmansk kom NRKs utsendte over en lekker SUV av merket Exceed. Skinneseter, topp elektronikk og firehjulsdrevet. Prislapp: 753.000 norske kroner.

En ny og populær kinesisk bil uten sanksjoner fra Vesten.

Andre merker er Geely, Omoda, Chery og Haval. Flere av dem har nybiler til under 250.000 kroner.

Fordelen med disse, er at de kommer med garanti og uten sanksjoner på reservedeler.

Moskvitsj eller kinesisk Jac?

Aller helst vil russiske myndigheter at folk begynner å etterspørre russiske biler.

Ifølge Autonews var den mest solgte nybilen i 2022 russiske Lada Granta. Den kommer både som sedan og stasjonsvogn.

I desember i fjor lanserte Moskvitsj-fabrikken i Moskva en helt ny, ganske liten SUV.

Men det viser seg at denne «russiske» bilen er nesten identisk med kinesiske Jac JS4. Jac-bilen selges også på det norske markedet.

Direktør Dmitrij Pronin kunne opplyse at de planlegger å selge 50.000 slike Moskvitsjer i år, og at hver femte skal være elektrisk.

En ny russisk Moskovitsj.

Bil til 40.000

Mange russere har ikke råd til nybil av noe slag. For dem finnes det et stort bruktmarked. Forhandlere på utendørsmarkedet nede ved fjorden i Murmansk klager over at internett overtar som markedsplass.

Det har selvsagt ingenting med krigen å gjøre.

En godt voksen dame på utendørsmarked valgte seg en 17 år gammel Chevrolet til 40.000 kroner. Maja har nettopp fått sertifikat og liker simpelthen utseendet.

Som mange russere vil denne damen kjøpe en gammel bil. Foto: Gro Holm / NRK

Men Maja kan ikke regne med å få originaldeler til den amerikanske bilen.

Det går greit, ifølge Leonid Gladysjev på verkstedet i samme by.

– I Vesten kaster de slitte deler og kjøper nytt. Vi plukker ting fra hverandre og reparerer, om nødvendig. Vi erstatter slitte deler med litt mindre slitte deler.

Så blir han filosofisk når det gjelder russernes forhold til sanksjoner.

– Du må skjønne at folk venner seg til alt. Press, ikke press. Mennesket er en skapning som hele tiden tilpasser seg, tilpasser, tilpasser.