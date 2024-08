Brannene som brøt ut søndag kom raskt ut av kontroll som følge av sterk vind. Den greske avisen Proto Thema skriver at brannen har spredt seg ut over et område på over 100 kvadratkilometer.

Satellittbilder fra før og etter brannen viser hvordan store områder av Attika-halvøya har blitt nedbrent, og et enormt teppe av røyk har lagt seg over Athen og nærliggende områder.

Vitner og brannfolk har beskrevet en 30 kilometer lang vegg av flammer som har strekt seg mer enn 25 meter opp i lufta og bevegd seg stadig nærmere Athen.

Hundrevis av brannfolk, kjøretøy og fly har kjempet mot flammene som brøt ut i landsbyen Varnavas, 35 kilometer nord for den greske hovedstaden.

Foto: Reuters Skogbrann herjer i Hellas 7 bilder Biler i brann ved en forretning nord i Athen mandag. Foto: AP Et brannhelikopter slipper vann over en brann som har blusset opp øst for Athen tirsdag. Foto: Reuters En ungdomsskole i brann i forstaden Nea Penteli nær Athen Foto: Reuters Frivillige gjør sitt beste for å begrense en massiv brann som truer Atens forsteder. Foto: AFP Frivillige gjør sitt beste for å begrense en massiv brann som truer Atens forsteder. Foto: AFP En mann løper vekk mens flammene tar en gravemaskin nord i Athen. Foto: AP Frivillige stiller opp for kjempe mot en massiv brann som herjer rett nord for Aten. Foto: AP

Person funnet død

Hus og bygg, kjøretøy og knusktørr skog har blitt tatt av brannen, som på mandag nådde forstedene til Athen. Det har ført til panikk i den greske hovedstaden da store mengder røyk og aske har lagt seg over byen.

Mandag ble en person funnet død i en av disse forstedene, ifølge brannvesenet.

Det skal dreie seg om en kvinne fra Moldova som ble funnet død i en nedbrent fabrikk i forstaden Halandri, skriver AFP. Det er frykt for at flere kan ha mistet livet.

I tillegg ble forstedene Nea Penteli, Palaia Penteli, Patima Halandriou og Vrilissia hardt rammet av brannene.

– Ikke på en million år trodde jeg at det skulle brenne her. Vi er uten klær, penger, alt ble brent inne i huset, sier 65 år gamle Sakis Morfis til AFP mens han sitter utenfor sitt utbrente hjem i Vrilissia.

Les også Skogbrannene herjer i Europa – Natasha sitter klar til å rømme med 35 hester

Bedre forhold

Natt til tirsdag kom det endelig bedre nyheter. Svakere vind har gjort slukningsarbeidet lettere, og ført til at brannen har avtatt i intensitet.

Brannvesenets talsperson, Vassileios Vathrakogiannis, sier de ikke lenger kjemper mot en stor brannfront, men at det fortsatt er mange aktive lokale branner, blant annet rundt byene Marathon og Penteli øst for Athen.

– Det totale bildet ser bedre ut, men det er fortsatt mange branner i forskjellige områder, sier han.

Men det er forventet at vinden vil ta seg opp i styrke utover tirsdagen, og Hellas er i høy beredskap frem til torsdag. Værprognosene viser sterk vind og temperaturer opp mot 40 grader de nærmeste dagene.

Her raser flammene i Hellas Du trenger javascript for å se video.

Får hjelp fra EU

Ifølge myndighetene i Hellas har minst 66 personer fått behandling for brannskader. De fleste etter å ha pustet inn brannrøyk. Fem brannfolk er også skadet.

Mer enn 30 områder har blitt evakuert, i tillegg til minst tre sykehus.

Over 700 brannfolk, 199 brannbiler og 35 fly og helikoptre er satt inn mot brannene.

I tillegg har Hellas bedt EU om hjelp til å bekjempe flammene som herjer landet, og allerede tirsdag ventes det at andre land vil være på plass for å bidra.

Italia bidrar med to fly, mens Frankrike og Serbia sender et helikopter hver. Spania, Tsjekkia og Romania sender flere kjøretøy, personell og nødhjelp. I tillegg har Tyrkias utenriksminister Öncü Keçeli sagt at landet vil sende to fly og et helikopter for å hjelpe med å bekjempe flammene.