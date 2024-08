– Den sprer seg med lynets hastighet, sier brannvesenets talsperson Vassilis Vathrakogiannis til Reuters.

Gjennom hele natten har skogbrannen rundt Athen slukt trær, hus og biler. Ifølge byrået har hundrevis av brannfolk, 16 fly med vannkanoner og 13 helikoptre jobbet med å slukke flammene.

Landsbyen Varnavas, rett utenfor Athen, ble omringet av flammer natt til mandag.

En tante og en niese omfavner hverandre i Penteli i Hellas. Foto: Stelios Misinas / Reuters

Enkelte steder skal flammene være 25 meter høye. Nå blir også innbyggerne i den greske hovedstaden evakuert, skriver BBC.

Det gjelder blant annet tre sykehus i området rundt fjellet Pentelikon. Også den historiske småbyen Marathon like ved hovedstaden blir evakuert.

– Alt brenner, sier en av de evakuerte fra landsbyen Polydendri til BBC.

– Alt brenner

Ifølge kanalen har det brutt ut 40 branner i Hellas siden lørdag ettermiddag. Både juni og juli ble rekordvarme i landet.

Det er kraftig vind som gjør at brannene er vanskelige å få kontroll på, ifølge talsperson Vathrakogiannis i brannvesenet.

Se røyken legge seg over byen Du trenger javascript for å se video.

Det har vært flere hetebølger i Europa denne sommeren. I Hellas har det til tider vært godt over 40 grader.

Også i Spania, Montenegro, Tyrkia, Italia, Bosnia og Albania pågår det skogbranner.

Din nettleser støtter ikke innbygging av eksternt innhold

EU annonserte i mai at de i sommer har et team bestående av 556 brannfolk fra 12 land som stasjoneres i land i Sør-Europa hvor skogbrannfaren er stor.

Tidlig i skogbrannsesongen

2023 ble et «rekordår» for kraftige skogbranner i Europa, og det varmeste året som er registrert.

Seniorforsker Johannes Kaiser ved miljøforskningsinstituttet Nilu sier det så langt i sommer har vært rolig i Sør-Europa.

Den siste tiden har det imidlertid blitt flere skogbranner i Hellas.

– Det gjenstår å se om det blir en heftig skogbrannsesong eller ikke. Det har vært noen kraftige branner de siste dagene, sier han til NRK.

Han sier skogbranner ofte er en naturlig del av et økosystem, og kan være sunne for naturen.

De siste ti årene har skogbrannene imidlertid vært kraftigere, og det har oftere vært kraftige branner enn tidligere.

Landsbyen Varnavas ble omringet av flammer og beboerne evakuert. Foto: Hilary Swift / Reuters

– Det er klart at det har sammenheng med klimaendringene. Det henger sammen med økende tørke. Så det er en av måtene vi må tilpasse oss klimaendringene. Vi må følge mer med på skogene, og passe på at det ikke er for mye tørt materiale som kan holde liv i flammene.