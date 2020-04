På brasiliansk TV fredag sa Sérgio Moro at president Bolsonaro sparket politisjef Mauricio Valeixo av politiske og personlige grunner. Moro kalte det politisk innblanding i Brasils ordensmakt og rettsvesen.

Landets statsadvokat Augusto Aras ba deretter Høyesterett om å sette i verk en gransking av anklagene mot presidenten, heter det i en kunngjøring fra Aras' kontor.

Korona-karantene hindret ikke denne kvinnen i å rope ut sin protest mot Brasils president Jair Bolsonaro i São Paulo fredag. Foto: AMANDA PEROBELLI

Det er tidligere kjent at Brasils høyesterett har åpnet for å etterforske aktivitetene til Bolsenaros sønner, skriver BBC.

Den avgåtte justisministeren Sérgio Moro sa i sin TV-tale at presidenten hadde krevd informasjoner fra politisjefen om granskinger som pågikk. Det karakteriserte Moro som «uakseptabelt».

President Bolsonaro svarte seinere fredag på disse anklagene:

– Jeg ba aldri det føderale politiet beskytte min familie mot gransking. Jeg forsøkte ikke å blandet meg inn i noen politietterforskning, sa Bolsonaro.

Presidenten sa også at politisjef Valeixo var enige i at han burde fratre sin stilling.

Brasils president stilte med mange medarbeidere rundt seg da han svarte på anklagene fra den avgåtte justisministeren. Foto: UESLEI MARCELINO

Anti-demokrater i søkelyset

De undersøkelsene som allerede er satt i verk gjelder blant annet hvordan anti-demokrati demonstranter er blitt finansiert. De har oppfordret til militærkupp for å fjerne høyesterett og den folkevalgte kongressen.

Søndag 19. april talte president Jair Bolsonaro til støttespillere som ba de militære gripe inn og avsette Brasils høyesterett og den folkevalgte kongressen. Foto: Andre Borges / Andre Borges

Det er kommet anklager om at de har blitt finansiert av presidentens støttespillere, blant dem hans sønn Carlos Bolsonaro, skriver avisa Coreiro Braziliense.

Moro sa da han gikk av at sparkingen av politisjefen nå skaper en politisk krise midt oppe i en koronapandemi som rammer Brasil hardere og hardere.

Statsråder i unåde

Finansmarkedet har reagert negativt på nyheten om Moros avgang, skriver Reuters. Børsindeksen startet med et fall på åtte prosent på fredag. Valutaen har også svekket seg.

Det går rykter om at den neste høyt profilerte statsråden som går av kan bli Brasils økonomiminister Paulo Guedes.

I forrige uke fikk helseminister Luiz Henrique Mandetta sparken. Det fikk han etter å ha støttet flere harde tiltak mot koronasmitte i Brasils delstater. President Bolsenaro har på sin side stilt opp sammen med demonstranter når de har protestert mot smitteverntiltak.

Felles begravelse for korona-ofre på torsdag i Parque Taruma gravlunden i Manaus i Brasil. Foto: BRUNO KELLY

– Alt dette kan få alvorlige følger for president Bolsenaro. Det kan bane vei for en riksrettstiltale mot ham, sier Brian Winter. Han er sjefredaktør for tidsskriftet Americas Quarterly, og sier dette i et intervju med The Guardian.

Mister støtte

Winter tror Bolsenaros velgerbase på om lag 30 prosent av befolkningen kan forvitre fordi mange vil spørre seg om det er denne ledelsen av landet de stemte for i 2018.

Bolsenaros har mistet støtte i befolkningen etter at koronaviruset rammet Brasil, viser meningsmålinger. Det er det motsatte av hva som har skjedd i mange andre land, der de sittende lederne har fått økt oppslutning for sin håndtering av krisen.

Den nå avgåtte justisministeren Sérgio Moro har vært en av de mest populære statsrådene i Brasils høyreregjering. Han opparbeidet seg et godt omdømme fra sin kamp mot korrupsjon som føderal dommer.

Avgåtte justisminister Sergio Moro fremstilles som helt på dette banneret i en demonstrasjon mot korrupsjon i São Paulo i fjor. Til venstre fremstilles Brasils tidligere president Luiz Inacio Lula da Silva som en forbryter. Foto: STRINGER / Reuters

Sammen mot korrupsjon

Den sparkede politisjefen jobbet den gang tett sammen med Moro.

De to ledet etterforskning som avslørte utbredt korrupsjon i den brasilianske staten og i det brasilianske næringslivet. En av de mest omfattende korrupsjonsskandalene ble kjent som «Operasjon bilvask».

Moro fengslet venstresidens tidligere president Luiz Inácio Lula da Silva før valget i 2018.

Det var et valg som høyresidens kandidat og nåværende president, Jair Bolsonaro vant. En viktig valgkampsak var kampen mot korrupsjon, og Moro fikk jobben som justisminister etter valget.