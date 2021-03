Dermed står Australias statsminister Scott Morrison overfor en ny skandale. Han er allerede under press for sin håndtering av anklager om at en av regjeringens rådgivere ble voldtatt av en eldre kollega. Hans justisminister beskyldes for voldtekt.

Videoene som nå er lekket viser ansatte i regjeringsapparatet som utfører seksuelle handlinger i parlamentet, blant på skrivebordet til en av de folkevalgte.

Det er sterke reaksjoner på avsløringene som kom i avisa The Australian og TV-kanalen Channel 10. Statsminister Scott Morrison sier han er sjokkert og forferdet:

Varsler lekket videoene

Videoene har i lengre tid sirkulert i en chattegruppe blant regjeringens medarbeidere før de ble offentliggjort av en varsler, skriver BBC.

Videoene skal vise seksuell aktivitet på en direkte og tydelig måte, ifølge AFP.

Varsleren, som har fått navnet «Tom» i mediene, sier at ansatte og folkevalgte ofte brukte parlamentets bønnerom til seksuell aktivitet. Han hevder også at sexarbeidere ble hentet til bygningen av politikere.

Protestaksjonen «March 4 Justice» foran parlamentsbygningen i Canberra i forrige uke under protester mot overgrep mot kvinner i politikken. Foto: Mick Tsikas / AP

«Tom» sier at ansatte i administrasjon til Liberal Party of Australia ofte delte fotografier av sin og andres seksuelle aktivitet.

– Det var så vanlig at jeg ble immun mot det, sier varsleren.

«Tom» sier også at dette er et uttrykk for en «holdning blant menn som trodde de kunne gjøre hva som helst».

– Selv om de kanskje ikke har brutt noen lover, er de moralsk bankerott, sier varsleren.

Avsky fra regjeringsmedlemmer

En av rådgiverne til regjeringen har fått sparken, og statsminister Morrison varsler tiltak mot flere personer.

Statsråd Marise Payne rystet og kaller videoavsløringen for ufattelig. Foto: UNTV / AP

Utenriksminister Marise Payne som også er ansvarlig statsråd for kvinnespørsmål, sier at det som har skjedd er ufattelig og at det understreker behovet for en gransking av den jobbkulturen som preger parlamentet

Industri- og teknologiminister Karen Andrews sier hun har opplevd mye sexisme i australsk politikk og at hun ikke lenger vil tie. Hun sa til pressefolk tirsdag at Liberal Party burde innføre kjønnskvotering, som et bidrag til å endre kulturen i partiet.

Opposisjonspartiet Labour har innført kjønnskvotering, men slipper ikke unna lignende anklager. Der har partimedlemmer startet en Facebookgruppe for kvinner som er ansatt eller tillitsvalgt, der kan fortelle om seksuelle trakassering og overgrep.

Tidligere ansatt i Liberal Party, Brittany Higgins, gjør seg klar til å fortelle sin historie til demonstranter som protesterer mot overgrep mot kvinner i Canberra i begynnelsen av mars. Foto: STRINGER / Reuters

Flere anklager

Flere andre politikere i Australia har i timene etter avsløringene stått fram og fortalt om uønsket oppmerksomhet fra mannlige kolleger. De beskriver alt fra uønsket berøring til upassende og usømmelige kommentarer.

Australias parlament har gjentatte ganger blitt kritisert for en «giftig» omgangsform, mobbing og seksuelle overgrep.

En tidligere ansatt i regjeringens administrasjon, Brittany Higgins, gikk offentlig ut i februar og sa hun hadde blitt voldtatt av et regjeringsmedlem på hans kontor i 2019.

For få uker siden benektet justisminister Christian Porter anklager om at han skulle ha voldtatt en 16 år gammel jente i 1988, da de begge var skoleelever.

Alle beskyldningene og avsløringene har lagt et sterkt press på statsministeren, som har fått kritikk for nølende respons.

Justisminister Christian Porter forlater pressekonferansen i begynnelsen av mars der han benektet å ha begått en voldtekt under studietiden. Foto: STEFAN GOSATTI / AFP

Måtte finne seg i dritten

Selv ble Morrison følelsesladet på en pressekonferanse i Canberra tirsdag der han angrep den kritikken han har fått i media, men også understreket at kvinner i Australia har opplevd en svært traumatisk måned.

For egen del understreket han hvor mye hans mor, ektefelle og døtre har betydd, og betyr for ham

– Disse begivenhetene har fått kvinner i denne bygningen og over hele landet til å reagere. De har vært nødt til å finne seg i denne dritten hele livet, som deres mødre og bestemødre også måtte gjøre, sa Morrison.

Titusener av kvinner har den siste måneden sluttet opp må #March4Justice-bevegelsen, som samler demonstranter til protester mot seksualisert vold og manglende likestilling i Australia.