Trumps justisminister var i kontakt med Russland under valgkampen

Donald Trumps justisminister Jeff Sessions var i kontakt med den russiske ambassadøren to ganger i løpet av fjorårets presidentvalgkamp, melder Washington Post.

Møtene skjedde mens Sessions var medlem av den innflytelsesrike senatskomiteen for de væpnede styrkene og en av Trumps fremste utenriksrådgivere.

Nektet for kontakt

Ett av møtene var en privat samtale mellom Sessions og Russlands ambassadør Sergej Kisljak, og fant sted på Sessions kontor i september – under det etterretningstjenesten sier var høyden av de russiske forsøkene på å påvirke valget, ifølge Washington Post.

Jeff Sessions er en av Trumps mer kontroversielle utnevelser. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Under nominasjonshøringen i justiskomiteen 10. januar, nektet Sessions for at han hadde hatt kontakt med Russland. På spørsmål om hva han ville gjøre, dersom han fant bevis for at noen i valgkampen hadde kommunisert med Russland, svarte han følgende:

– Jeg kjenner ikke til slike aktiviteter, sa Sessions.

– Jeg hadde ikke kommunikasjon med russerne, la han til.

Et annet spørsmål var:

Den russiske ambassadøren til USA, Sergej Kisljak, har ikke kommentert avsløringene. Foto: Cliff Owen / AP

– Flere av [Trumps] seniorrådgivere og nominerte har bånd til Russland. Har du vært i kontakt med noen knyttet til russiske myndigheter om valget i 2016, enten før eller etter valgdagen?

– Nei, svarte Sessions.

De nye påstandene gir vann på mølla til kongressmedlemmer som vil at en spesialetterforsker skal granske Russlands påståtte rolle i presidentvalget i fjor.

– Urovekkende

Som justisminister har Sessions øverste ansvar for både departementet og det føderale politiet FBI, som leder etterforskningen av russisk innblanding og eventuell kontakt med folk tilknyttet Trump. Sessions har så langt avvist å erklære seg inhabil, skriver NTB.

Den demokratiske senatoren Al Franken, som i høringen var blant dem som spurte Sessions om sine bånd til Russland, kaller avsløringen «urovekkende».

– Dersom justisminister Session møtte den russiske ambassadøren midt i valgkampen, er det urovekkende at svaret hans i beste fall var villedende, sier Franken i en uttalelse til Washington Post.

– Det er klarere enn noensinne at justisministeren ikke kan overse en etterforskning av båndene mellom Trump og Russland, legger han til.

Krever at Sessions trekker seg

Også sentrale republikanere sier Sessions bør trå til side for etterforskningen.

– Jeg vet ikke om det er noen bånd mellom Trump-kampanjen og russerne. Jeg vil ikke basere avgjørelsen min på avisartikler. [Men] om det er noe der, og det går oppover i etterforskningskjeden, kan ikke Jeff Sessions, som er en god venn av meg, ta denne avgjørelsen om Trump, sier Lindsey Graham.

Flere høytstående demokrater krever nå at Sessions trekker seg fra stillinga, inkludert Elijah Cummings i kontrollkomiteen, senator Elizabeth Warren og Nancy Pelosi.

Nancy Pelosi, demokratenes minoritetsleder, krever at Sessions trekker seg. Foto: Cliff Owen / Ap

– Etter å ha løyet under ed til Kongressen, om sin egen kontakt med Russland, må justisministeren trekke seg. Vi må ha en uavhengig, ekstern kommisjon som etterforsker Trumps politiske, personlige og finansielle bånd til russerne, sier Pelosi, som minoritetsleder for Demokratene i Representantenes hus, i en uttalelse, melder Politico.

Ifølge AP sier Sessions at han «aldri møtte med russiske myndighetespersoner for å diskutere valgkampen».

– Ikke gjort noe galt

Sessions' talskvinne sier at han ikke har gjort noe galt.

– Det var absolutt ingenting villedende med svaret hans, sier Sarah Isgur Flores, og forteller at Sessions ikke husker innholdet i samtalene i detalj.

– På høringen ble han spurt om kommunikasjonen mellom Russland og Trump-kampanjen, ikke om møter han var i som senator og medlem av komiteen for de væpnede styrkene, sier hun, og legger til at han i kraft av disse stillingene hadde over 25 samtaler med utenlandske ambassadører i fjor.

Den russiske ambassadøren Sergej Kisljak har ikke kommentert avsløringene, ifølge Washington Post.