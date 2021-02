Senatet dømmer ikke Donald Trump

Syv republikanske senatorer stemte for å dømme Trump, ingen demokrater stemte for å frikjenne ham. Det måtte altså ti flere republikanske stemmer til for å dømme Trump.

Følgende syv republikanere stemte for å dømme Donald Trump: Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska), Mitt Romney (Utah), Ben Sasse (Nebraska), Bill Cassidy (Loiisiana), Patrick J. Toomey (Pennsylvania) og Richard M. Burr (Nord-Carolina)

MOT TRUMP: Republikaner Mitt Romney fotografert på vei inn i Senatet fredag. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Trump var anklaget for å ha oppildnet til det dødelige angrepet på kongressen.

Den mektigste republikaneren i Senatet, tidligere flertallsleder Mitch McConnell, varslet tidligere i dag sine partikolleger om at han vil stemme for frifinnelse.

Følg sendingen nå:

Riksrettssaken mot Donald Trump Du trenger javascript for å se video.

– Selv om det er en hårfin avgjørelse, er jeg overbevist om at riksrett primært er et verktøy for avsettelse, og at vi dermed mangler jurisdiksjon, skrev McConnell ifølge nyhetsbyrået AFP.

Avstemmingen kom på slutten av en lang, kaotisk dag.

LES OGSÅ: Senatet droppet vitner - nå avgjør de Trumps skjebne

Trump er den første presidenten som stilles for riksrett etter han har gått av. Han ble tiltalt mens han var i Det hvite hus.

Dersom han hadde blitt funnet skyldig, kunne senatet ha stemt over om Trump skulle forbys å stille til valg igjen.