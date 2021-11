Britiske Ghislaine Maxwell er anklaget for å ha hjulpet sin tidligere amerikanske partner, avdøde Jeffrey Epstein, med å rekruttere og misbruke unge jenter.

Hun har nektet for alle tiltalepunktene. Mandag starter innledningsforedragene i rettssaken i New York. Saken er ventet å vare frem til midten av januar.

Maxwell sitter fengslet i Brooklyn i påvente av rettssaken. Hun har klaget på maten, dårlige santitærforhold og generelt umenneskelige forhold under soningen.

Ifølge den 24 sider lange tiltalen var hun i et «intimt forhold» med Epstein mellom 1994 og 1997. I en lengre periode (1994–2004) skal Epstein ha betalte henne for å forvalte eiendommene hans, skriver Sky News.

Det er i denne tiårsperioden forbrytelsene skal ha skjedd. Maxwell anklages for å rekruttere og legge til rette for overgrep for milliardæren. Hun er også anklaget for menneskehandel og deltagelse i Epsteins seksuelle overgrep mot tenåringsjenter, skriver avisen.

Ifølge kanalen er dette de fire fornærmede i saken mot Maxwell:

14 år gammel jente

Overgrepene mot det første offeret skal ha skjedd fra 1994 til 1997 i New York og i Palm Beach i Florida. Jenta var rundt 14 år da hun ifølge påtalemyndigheten først møtte Maxwell. 59-åringen er anklaget for å legge til rette, ved å ta henne med på shopping og kino, og normalisere overgrep ved å kle av seg foran henne. Ifølge tiltalen skal hun også ha vært til stede og involvert i noen av Epsteins overgrep.

FLORIDA: Jeffrey Epsteins eiendom i Palm Beach i USA. Foto: Joe Skipper / Reuters

Jente under 18 år

Det andre offeret skal ha vært under 18 år da hun ble fløyet til Epsteins ranch i New Mexico i 1996, ifølge påtalemyndigheten. De hevder at Maxwell visste at kvinnen var under 18 år og igjen brukte shopping og kino som virkemiddel. Maxwell er anklaget for å ha gitt kvinnen en uoppfordret massasje mens det påståtte offeret var toppløs, og oppmuntret henne til å massere Epstein.

NEW MEXICO: Epsteins Zorro Ranch i Stanley i USA. Foto: AP

Mindreårig jente

Maxwell er anklaget for å ha blitt venn med det tredje mindreårige offeret i London mellom 1994 og 1995, og manipulert henne ved å spørre om livet og familien hennes. Påtalemyndigheten mener at Maxwell introduserte kvinnen for Epstein og oppmuntret henne til å gi ham massasje, vel vitende om at dette ville resultere i seksuelle overgrep.

14 år gammel jente

Det fjerde offeret skal ha bodd i Florida, og påtalemyndigheten mener at hun var rundt 14 år gammel da hun ble rekruttert. Hun skal ha gitt Epstein seksualisert massasje for penger på herskapshuset hans i Palm Beach. Maxwell er anklaget for å stelle henne ved å spørre om familien hennes, og normalisere overgrepene ved å diskutere seksuelle temaer og være til stede da det angivelige offeret var naken i Epsteins massasjerom.

Død på fengselscella

Milliardæren Jeffrey Epstein ble 10. august 2019 funnet død på cella etter å ha tatt sitt eget liv da han sonet i på Manhattan i New York. 66-åringen var tiltalt for menneskehandel og seksuell utnyttelse av unge jenter helt ned til 14 år.

JURYUTVELGELSE: Ghislaine Maxwell tegnet ved siden av sine advokater under utvelgelsen av jury tidligere i november. Foto: JANE ROSENBERG / Reuters

Epstein nektet skyld, men risikerte 45 år i fengsel hvis saken mot ham hadde blitt gjennomført. Nå skal saken mot Ghislaine Maxwell opp for retten.

Den 59 år gamle datteren til den avdøde avisbaronen Robert Maxwell ble pågrepet sommeren 2020 og risikerer å få en dom på 80 år i fengsel, hvis hun blir dømt, skriver The Guardian.

Mektige venner

Politiet i London avsluttet tidligere i høst granskingen av påstander om at prins Andrew (61) har gjort seg skyldig i seksuelle overgrep.

En kvinne hevder at den amerikanske forretningsmannen Jeffrey Epstein regelmessig forgrep seg på henne og lånte henne ut som et sexobjekt til «mektige menn».

Kvinnen framholdt at prins Andrew utsatte henne for seksuelle overgrep i London-boligen til Epsteins høyre hånd, Ghislaine Maxwell. Disse anklagene blir ikke en del av saken mot Maxwell i New York.