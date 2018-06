Sahel-regionen trues av sultkatastrofe

Nærmere seks millioner mennesker i Burkina Faso, Tsjad, Mali, Mauritania, Niger og Senegal kjemper nå for å holde sulten på avstand, sier FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock.

Andelen kritisk underernærte i disse landene har økt med 50 prosent siden i fjor på samme tid.

– Vi har ikke sett slike nivåer siden krisen i 2012, og de mest kritiske månedene ligger fortsatt foran oss, sier Lowcock.

Tørre brønner

Krisen som nå truer, skyldes lite regn i 2017. Det fikk brønner til å tørke opp og resulterte i dårlige avlinger. Buskap får også for lite mat og vann og dør eller må slaktes.

Mange familier har måttet kutte ned på antall måltider og hente barna ut av skolen, og de har heller ikke lenger råd til å oppsøke lege og sykehus fordi pengene må brukes på mat, ifølge Lowcock.

– Matlagrene til millioner av mennesker er nå tomme, sier han.

Hvert sjette barn i de seks landene i Sahel-beltet trenger nå behandling, ifølge Lowcock, som ber giverland komme på banen.

Stadig flere sulter

Antallet land og mennesker som trenger matvarehjelp utenfra, har økt kraftig de siste årene, viste en FN-rapport tidligere i år.

I 2016 var 108 millioner mennesker i 48 land truet av akutt matmangel, men ved utgangen av 2017 var det steget til 124 millioner i 51 land, går det fram av Global Report on Food Crises. I 2012 mente FN at 1 million barn sto i fare for å sulte i den tørkerammede regionen.

Økningen skyldes i første rekke krisene i Myanmar, Nigeria, Kongo og Sør-Sudan, konstaterer rapporten, som likevel trekker fram Jemen som aller verst rammet.

22 millioner mennesker er avhengig av humanitær hjelp i Jemen, der over 8 millioner nå står på randen av hungersnød.