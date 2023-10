Jerusalem Post skriver at 750 mennesker er savnet. Det viser en uoffisiell oversikt ifølge avisen.

Israelske myndigheter kommer ikke med noen tall. De bekrefter at Hamas har tatt både sivile og militære som gisler. Disse skal være ført over grensen til Gaza.

Ett av gislene er den 25 år gamle kvinnen Noa Argamani.

I en video spredt bredt i sosiale medier sitter hun bak på en motorsykkel. Rundt henne er det milits fra Hamas.

– Ikke drep meg, nei, nei, skriker hun.

På den andre siden av veien blir en ung mann med bakbundne hender ført avgårde. Det skal være kjæresten til Noa, Avi Nathan.

Broren til Avi, Moshe Or, sier til den israelske kringkasteren Kanal 12 at han kjente dem igjen på videoen.

– Jeg så Noa på videoen. Hun var livredd. Jeg kan ikke forestille meg hva som gikk gjennom hodet hennes akkurat da. Skrikende i panikk bak på en motorsykkel, sier Or til Kanal 12.

I en annen video som skal vise den unge kvinnen får hun vann av Hamas. Denne videoen skal være tatt opp i Gaza.

Bytte mot fanger

Nestkommanderende for Hamas, Saleh al-Arouri sier til Al Jazeera at de holder et stort antall israelere som fanger. Blant dem skal det være en sivile og militære ledere, hevder Hamas.

Hamas skal ha plassert dem på forskjellige steder i Gaza.

Saleh al-Arouri sier at de israelske gislene skal byttes mot palestinere som holdes i israelske fengsler.

– Vi har nok til å få fri alle som sitter i israelske fengsler, sier al-Arouri sier til Al Jazeera.

Hamas har erfaring med dette. I 2006 tok de den israelske soldaten Gilad Shalit til fange. Etter fem år ble han frigitt som del av en avtale som førte til at over tusen palestinere fikk friheten.

Israelsk kvinne blir tatt til gissel av Hamas. Du trenger javascript for å se video. Israelsk kvinne blir tatt til gissel av Hamas.

Angrep rave-fest

En rekke av de savnede skal ha vært deltagere på en dansefest nær grensen til Gaza. Formalet med festen var å danse gjennom natten og ut til neste morgen.

I en video fra festen tatt opp lørdag morgen er det mange unge mennesker som ser ut til å hygge seg. På himmelen bak de dansende begynner det å dukke opp noen sorte flekker på himmelen.

Det viser seg å være hamas-milits som har kommet seg over grensen med motoriserte paraglidere.

Shani Louk tatt til fange

Blant deltagerne på festen var den tyske statsborgeren Shani Louk, skriver Bild. Hun og de andre skal ha begynt a flykte vekk fra festivalplassen da motorsykler med hamas-milits dukket opp.

Haaretz skriver at motorsykelistene begynte å skyte mot de flyktende.

I en video spredd på sosiale medier ligger Shani Louk bak i en bil. Videoen er tatt opp inne i Gaza. Hun er nesten helt avkledd. Shani er gjenkjent av familien på grunn av en spesiell tatovering.

Det er usikkert om hun fortsatt er i live. I videoen er det ene beinet hennes opplagt knukket og hun rører ikke på seg.