Russland truer med å strupe gassleveranse

Halvannet år inn i krigen pumpes russisk gass inn på det europeiske markedet.

I lange kabler flyter gassen gjennom det krigsherjede Ukraina.

Men hvor lenge Europa vil få tilgang på billig, russisk gass er usikkert.

Ukrainas energiminister Herman Halusjtsjenko. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Ukraina forbereder seg på å stanse gasstransporten ved utgangen av 2024. Det vil sikre at europeiske land, som er avhengige av russisk gass får, noe mer tid til å finne alternativer.

– Sjansene for at ukrainske og russiske myndigheter blir enige om å fornye den fem år lange transportkontrakten som ble inngått i 2019, er små.

Det sa ukrainske energiministeren Herman Halusjtsjenko til Financial Times.

Truer med å avslutte samarbeid

Men Russland truer på sin side med å stanse samarbeidet før kontrakten går ut. Det rapporterer den uavhengige, russiske avisen Meduza.

Trusselen kommer som følge av en pågående sak mellom Russlands statlige gasselskap Gazprom og det ukrainske gasselskapet Naftogaz.

Høsten 2022 innledet Naftogaz en sivil sak mot Gazprom, med anklager om at russerne har holdt tilbake betaling for gasstransport gjennom Ukraina.

Det russiske gassmonopolet Gazprom-sjef, Alexej Miller. Foto: Stanislav Krasilnikov / AP

– Naftogaz' fortsettelse av voldgiftsbehandlingen taler om dens ukonstruktive holdning til å organisere transitt av russisk gass og generelt en fiendtlig holdning til Russland.

Det sa Aleksej Miller, sjef for Gazprom. Han hevder at det russiske selskapet er klar for å iverksette motsanksjoner.

– Da vil ethvert forhold mellom russiske selskaper og Naftogaz ganske enkelt være umulig, fortsatte han.

Det internasjonale energibyrået (IEA) har advart om at Europa går en vanskelig vinter i møte om Russland kutter den gjenværende gassleveransen. Særlig om det blir kaldt vær på kontinentet.

Sender gass til EU gjennom Ukraina

26. september i fjor, da gassrørledningen Nord Stream 1 ble sprengt på bunnen av Østersjøen, forsvant en av ledningene som brakte gass fra Russland til EU.

Som følge av det ble Ukraina viktigere for EUs gassimport.

Etter at Nord Stream-rørledningene i Østersjøen ble sprengt i fjor høst, går nå mye av gasseksporten fra Russland gjennom Ukraina. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

Russland står for om lag ti prosent av EUs gassimport. Mye fraktes gjennom en blodig krig som har kostet hundretusener av mennesker livet.

Vestlige land har innført en rekke sanksjoner mot russiske ledere og selskap som følge av invasjonen av Ukraina, men det er ikke innført sanksjoner mot gassgiganten Gazprom.

EU handler for milliarder

Gjennom halvannet år med krig har EU handlet fossilt brennstoff fra Russland for milliarder.

I skrivende stund har russerne solgt kull, olje og gass for over 400 milliarder euro, altså 4509 milliarder kroner, siden 24. februar 2022.

Det viser data fra den uavhengige Finland-baserte forskningsorganisasjonen Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). De kartlegger penge- og energistrømmen i samtid.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har tidligere hevdet at Russland bruker Gazprom til å utpresse EU med gass. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Tidligere var Europa Gazproms største eksportmarked. Selv om eksporten har falt, er EU likevel en av de viktigste bidragsyterne til at russisk energi selges godt.

EU har handlet for 161 milliarder euro, eller 1815 milliarder kroner, siden 24. februar 2022.

Og det er særlig Tyskland som har gjort seg avhengig av russisk energi.

Tysklands næringsminister Robert Habeck har advart om at landet kan måtte redusere eller til og med stenge ned industrikapasiteten hvis tilførselen av russisk gass stanser.

I tillegg kjøpes nå gass gjennom Ukraina-ruten av særlig tre EU-land: Slovakia, Østerrike og Ungarn.

Ifølge Meduza, har det slovakiske kraftselskapet SSP nylig reforhandlet sin avtale med Gazprom. Avtalen sikrer dem 6,5 milliarder kubikkmeter med gass per år frem til 2028.

Østerrikske OMV kjøper 6 milliarder kubikkmeter per år. Denne avtalen vil vare frem til 2040.

Mens Ungars MVM har en avtale med russiske Gazprom frem til 2036. Landet mottar 4,5 milliarder kubikkmeter med gass i året, ifølge Meduza, hvor brorparten importeres via Tyrkia.