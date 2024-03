Fredag publiserte den russiske kringkasteren RT en lydfil. De skrev at den stammet fra et møte mellom Tysklands luftforsvarssjef Ingo Gerhartz og andre offiserer.

Kan tyske Taurus-missiler brukes til å ødelegge broen? Det var et av spørsmålene som forsvarstoppene diskuterte.

Den viktige Kertsj- broen som forbinder den russiskokkuperte Krim med Russland blir ikke nevnt med navn, men tyske forsvarseksperter hevder det må dreie seg om denne.

Det tyske forsvarsdepartementet bekreftet i helga at opptaket fra forsvarsmøtet er autentisk.

Myndighetene skal nå prøve å finne ut av hvordan det er mulig at opptaket fra et hemmelig møte i forsvaret har havnet i Russland.

BROEN: Kan tyske Taurus-missiler brukes til å ødelegge broen? Det var et av spørsmålene som forsvarstoppene diskuterte Foto: AP

Hybridkrig

Konklusjonen fra det lekkede nettmøtet skulle, ifølge tyske medier, bli presentert for forsvarsdepartement. Det skulle gi innspill til tysk ukrainapolitikk.

Tyskland har i lang tid vurdert om tyske Taurus-missiler kan sendes til Ukraina.

Ifølge forsvarsminister Boris Pisotrius ble opptaket lekket som del av russisk hybridkrig mot Tyskland.

– Det er en del av Putins informasjonskrig, ingen tvil om det. Det handler om å bruke opptaket til å destabilisere og gjøre oss urolige, sa Pistorius på en pressekonferanse på søndag.

Forbundskansler Olaf Scholz kalte i helgen hendelsen for alvorlig. Han sa at myndighetene skal jobbe raskt for å komme til bunns i denne alvorlige saken.

Mange tyske medier stiller i dag spørsmålet hvordan et forsvarsmøtet kan ha blitt hacket. Avisen Der Spiegel skriver at videomøtet ikke ble avholdt på en lukket militær linje, men på den kommersielle plattformen Webex.

FLYR LANGT: De tyskproduserte Taurus-missilene kan nå mål 500 km unna. Foto: AP

– Jeg er kansleren

De tyske langdistanserakettene av typen Taurus står høyt oppe på Ukrainas ønskeliste. De har en rekkevidde på 500 km og kan nå mål i Moskva.

Scholz informerte i februar at Tyskland ikke skal sende Taurus til Ukraina. Han hevdet at bruken av tyske våpen vil føre til en eskalering til konflikten med Russland. Scholz argumenterte med at missilene må opereres av tysk personell. Dermed ville tyskere være direkte involvert i krigen.

Hvordan Taurus kan opereres av ukrainsk personell, er noe som diskuteres på det lekkede nettmøtet.

Forbundskansleren har blitt kritisert av både regjeringspartnere og av opposisjonen, fordi han ikke ønsker å sende de tyskproduserte missilene til Ukraina.

Kritikken har vokst etter lekkingen av opptaket fra forsvarsmøtet. Mandag sa Scholz likevel at hans «nei» står ved lag

– Jeg er kansleren og dette gjelder fortsatt, svarte Scholz under et pressemøte i Baden Würtemberg.

NEI: Scholz informerte i februar at Tysland ikke skal sende Taurus til Ukraina. Foto: FABIAN BIMMER / Reuters

– Vår evige fiende

I Moskva blir lekkasjen fra forsvarsmøtet utnyttet til å vise at Tyskland allerede er i krig med Russland.

Mandag ble den tyske ambassadøren i Moskva bedt om å møte opp på det russiske forsvarsdepartementet. Ifølge nyhetsbyrået TASS måtte han der forklare det de hevder er tyske planer om å angripe Kertsjbroen.

– Dette viser at det ikke finnes én makthaver i Tyskland. Dette er et direkte bevis på manglende demokrati, skriver talskvinnene til det russiske utenriksdepartementet Maria Zakharova på Telegram.

Nestleder i det russiske sikkerhetsrådet Dimitry Medvedev går enda lengre i sin post på det russiske nettstedet.

– En av våre gamle fiender, tyskerne, har igjen blitt vår bitre fiende, skriver den tidligere presidenten på Telegram.

– Se hvor detaljert «Fritsene» (red.anm. nedsettende kallenavn på tyskerne) diskuterer angrep på vårt territorium. Ved å bruke langdistanseraketter og plukke ut mål som vil være mest ødeleggende på vårt Moderland.