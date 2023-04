En person er drept og 19 skadd i en eksplosjon på kafeen «Street Bar» i sentrum av den russiske storbyen St. Petersburg, uttaler det russiske innenriksdepartementet til det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Det russiske innenriksdepartementet bekrefter nå at den drepte er den kjente russiske militærbloggeren, Vladlen Tatarskij,

Uklart hendingsforløp

«Formentlig detonerte en eksplosiv enhet i kafeen, brakt av en av de besøkende», skriver nyhetsbyrået RIA.

Den eksplosive kraften skal ha vært tilsvarende 200 gram TNT, og glassrutene på kafeen ble knust, opplyser russiske nødetater til det russiske nyhetsbyrået Tass.

Kafeen skal være et fast møtested for tilhengere av Russlands krigføring i Ukraina. Foto: AP

«Street Bar» skal en gang ha vært Jevgenij Prigozjins eiendom. Han er grunnlegger og eier av Wagner-gruppen, som kjemper på russisk side i Ukraina.

Nyhetsbyrået AP gjengir meldinger fra flere russiske nyhetsnettsteder som skriver at eksplosjonen skal ha skjedd under et møte bloggeren avholdt for støttespillere på kafeen, en gruppe som kaller seg selv «Cyber Front Z».

Her skal en kvinne ha gitt Tatarskij en statuett som eksploderte.

Ifølge RIA melder kilder i det russiske innenriksdepartementet at Tatarskij skal ha fått en bombe gjemt i en boks han fikk overrakt.

Dette bildet viser Vladlen Tatarskij, og skal være tatt søndag kveld inne på kafeen hvor han ble drept i en eksplosjon. Foto: AP

Til Interfax forteller kilder i nødetatene at eksplosjonen skal ha kommet av en sprengt gassylinder, skriver Meduza.

«Russlands informasjonssoldater»

Cyber Front Z beskriver seg selv i sosiale medier som «Russlands informasjonssoldater», og sier de hadde leid kafeen for kvelden.

– Det var et terrorangrep. Vi innførte enkelte sikkerhetstiltak, men dessverre var det ikke nok, sier gruppa på Telegram.

– Kondolanser til alle som kjente den fremragende krigskorrespondenten og vår venn Vladen Tatarskij, heter det videre.

Blogg-alias

Maxim Fomin, som den pro-russiske bloggeren egentlig het, hadde om lag 560000 følgere på meldingstjenesten Telegram. Han var med det en av de mest fremtredende pro-russiske militærbloggerne som rapporterte fra fronten.

Før han ble en digital forkjemper for russisk side i krigen, var han en del av seperatiststyrkene i Donbass, skriver Meduza. Han kom fra byen Makiivka i Donetsk fylke, og deltok i seremomien i Moskva i fjor høst hvor Donetsk og tre andre ukrainske fylker ble annektert av Russland.

En video Tatarskij publiserte i fjor fra innsiden av Kreml, fikk spesielt stor oppmerksomhet. I videoen sa han ifølge BBC:

– Vi skal nedkjempe alle, vi skal drepe alle, vi skal rane alle som trengs. Akkurat slik som vi vil ha det.

Dersom Tatarskij ble drept i et målrettet angrep, er dette andre gang en person som knyttes til krigen i Ukraina, likvideres på russisk jord.

I august i fjor ble den russiske redaktøren og analytikeren Darja Dugina, datter av en kjent høyrenasjonalist, drept i et bombeattentat like utenfor Moskva. Russland hevdet Ukraina står bak attentatet, noe ukrainerne benekter.