Russisk fly mistet flere hundre gullbarrer under takeoff

Et russisk lastefly med edelt metall om bord mistet deler av sin verdifulle last under takeoff torsdag. Tilbake lå en rullebane full av gullbarrer, skriver The Guardian.

Flyet skulle ta av etter å ha fylt drivstoff på en flyplass i Yakutsk i Sibir, da døra til lasterommet slo opp, og nesten 200 gullbarrer fra Kupol-gruven ramlet ut.

Hendelsen er bekreftet av russiske etterforskere.

Flere tonn gull

Bilder viser hundrevis av gullbarrer spredt utover rullebanen i Yakutsk. Vakter i oransje vester passer på de verdifulle klumpene.

Ifølge det russiske innenriksdepartementet skal det ha vært nøyaktig 172 gullbarer, med en samlet vekt på 3,4 tonn som falt ut, skriver russiske RT.

Ifølge Moscow Times, som siterer lokale medier i Yakutia, så skal øyevitner ha også ha sett diamanter og platinum på rullebanen.

Flyet ble etter dørglippen nødt til å snu.

– Alt er funnet

Lokalbefolkningen i området nær flyplassen skal ifølge lokale medier ha fått «gullfeber», og det skal ha blitt laget et kart med detaljerte beskrivelser av hvor man kan finne gull på internett.

Imidlertid har en kilde i innenriksdepartementet fortalt det russiske nyhetsbyrået TASS at alle gullbarrene er blitt funnet og samlet inn.

Ifølge nyhetsbyrået var det bare deler av lasten på over ni tonn, som falt ut av flyet.

Årsaken til hendelsen skal ha vært at lasten i flyet ikke var balanser.

Den russiske nyhetskanalen Mash har anslått verdien på barrene til 378 millioner dollar, eller nesten 3 milliarder kroner.