Han spilte bass og sang i Pink Floyd. Men når han snakker politikk slår Roger Waters (74) på stortromma.

– Donald Trump er en «pikk». Israel er en «apartheidstat» som driver «etnisk rensing». Og en hjelpeorganisasjon i Syria dikter opp giftangrep for å gi vesten et påskudd til å bombe.

Tirsdag og onsdag skal den gamle frontfiguren i Pink Floyd opptre for 35.000 mennesker på Fornebu.

Mandag sto han på scenen hos Nobels Fredssenter i Oslo. Der snakket han litt om sin egen musikk, men mest om internasjonal politikk.

RØDGLØDENDE FLOYD: Roger Waters snakket mest politikk på Nobels fredssenter. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Apartheid

– Hvis vi tror på menneskerettighetene kan vi ikke tolerere det Israel driver med mot palestinerne. Vi må sammen heve stemmen, og si at det ikke kan fortsette, sier Roger Waters.

For førti år siden skapte han det ikoniske Pink Floyd-albumet «The Wall». Nå bruker han ord som «apartheid» og «etnisk rensing» for å beskrive Israels behandling av palestinere.

THE WALL: Roger Waters støtter palestinerne i deres kamp mot den israelske muren. Foto: ABBAS MOMANI / AFP

Sangeren og musikeren forteller at han ofte skriver private brev til andre artister og ber dem om ikke å spille konserter i Israel. Som regel uten å få svar.

Før denne ukas konserter i Norge har Israel-vennlige aktivister beskrevet Roger Waters som en musiker med «jødehat på repertoaret»

Ikke noe giftangrep

I april vekket Roger Waters på ny oppsikt for sine politiske synspunkter.

Fra scenen i Barcelona anklaget han den syriske organisasjonen De hvite hjelmene for å ha iscenesatt et giftangrep i byen Douma. Slik skulle de gi vestlige stormakter et påskudd for å bombe Damaskus.

– De hvite hjelmene er en falsk hjelpeorganisasjon som eksisterer bare for å skape propaganda for jihadister og terrorister, sa Waters etter at USA hadde bombet syriske mål dagen før.

OMSTRIDT: De hvite hjelmene i aksjon i Douma, Syria i januar 2018 Foto: HAMZA AL-AJWEH / AFP

Møtte motbør

I Oslo i går kveld sto Roger Waters fast på kritikken av De hvite hjelmene. Han mener også gransking har vist at det ikke skjedde noe regjeringsangrep med kjemiske våpen i Douma.

Men stjernen møtte motbør fra scenen på Nobels fredssenter.

IKKE ENIGE: Roger Waters møtte motbør for sitt syn på Syriakrigen fra Liv Tørres Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Dette vet jeg en del om også, og dette kan vi nok diskutere lenge uten å bli enige, sa fredssenterets direktør Liv Tørres.

– Du vet sikkert bedre enn meg, jeg er jo bare en enkel rock'n'roller, svarte Roger Waters.

– Viktig stemme i vår tid

Hjemme i Storbritannia har Pink Floyd-stjernens sterke politiske engasjement blitt en del av den store debatten om falske nyheter.

– Han er en viktig stemme i vår tid, men det var også viktig for meg å utfordre ham. Vi må gå i dialog med de vi er uenige med, og ikke bare skyte på hverandre fra hver våre ekkokamre, sier Liv Tørres dagen etter å ha invitert Waters på scenen.

Bismak av selvhøytidelighet

Etter konsertene i Danmark i forrige uke skrev avisa Politiken at Roger Waters byr på store musikalske høydepunkter, men at aktivismen og de politiske parolene gir det hele en bismak av selvhøytidelighet.

Avisa Information går lengre, og mener konserten var «som å bli snakket i hjel av en bedrevitende onkel».

Roger Waters' turné «Us +Them» inneholder sanger fra Pink Floyds plater fra 1970-tallet samt fra hans nyeste soloalbum "Is this the life we really want?". Han opptrer i Telenor Arena utenfor Oslo tirsdag 14. og onsdag 15. august.